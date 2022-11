Un gesto tan simple como beber un vaso de agua puede conllevar innumerables beneficios para la salud, especialmente si se trata de agua hidrogenada. Según numerosos estudios, consumirla ayuda a reducir más de 175 afecciones. Y es que el hidrógeno molecular representa un antioxidante potencial y puede funcionar como tratamiento preventivo y terapéutico al reducir los efectos de los radicales libres, como el hidroxil, además de producir un efecto protector de las células. Además, es 88 veces más pequeño que la vitamina C, y es capaz de llegar donde otros antioxidantes no lo hacen. Aunque muchos lo desconocen, esto no se trata de algo novedoso, pues los efectos positivos del agua hidrogenada se descubrieron a finales del siglo XVIII, cuando se afirmó que esta contribuía a mejorar la salud de las personas.

El oxígeno y su doble efecto en nuestro organismo, aporta energía y nos oxida Entre el 2% y el 4% de todo el oxígeno que respiramos se convierte en radicales libres, y el único sistema que puede actuar contra el oxígeno activo es el antioxidante. Con la edad, el organismo ve limitada la capacidad de generar enzimas antioxidantes que neutralizan la oxidación celular, causante de alrededor del 90% de las enfermedades. Por ello, es necesario ingerir antioxidantes como el agua hidrogenada, sin duda el mejor aliado para gozar de una salud envidiable. Se trata de un producto natural, inocuo, sin efectos secundarios y sin dejar residuos en el organismo. Es importante destacar que sus beneficios son múltiples, pues no solo mejora la salud al estimular la asimilación del calcio, sino que también baja el exceso de colesterol, regula la tensión arterial, activa la circulación de la sangre, facilitando la reducción de peso y la retención de líquidos. Asimismo, actúa sobre el aparato digestivo, ya que favorece las digestiones y reduce el estreñimiento. También refuerza el sistema inmunológico, así como la protección del ADN y del cerebro ante la amenaza de los radicales libres. Una de las grandes propiedades del agua hidrogenada es su gran capacidad antiinflamatoria. Reduce y mejora así dolores musculares, articulares y óseos de reuma, tendinitis, artritis, artrosis, gota, fibromialgia, túnel carpiano y otros enfermedades causadas por inflamaciones. Hydrasana, referente en el tratamiento de agua La empresa Hydrasana, con años de experiencia e investigación tecnológica en esta materia, dispone de diversos sistemas y equipos para hidrogenar en casa o portátiles para llevar por la calle. Son fáciles de usar y con rápidos resultados. Son miles las personas que ya han adoptado el cómodo hábito de beber su agua hidrogenada, la cual tiene el aval del Ministerio de Sanidad y cumple con el Real Decreto 742/2013 de tratamientos de agua a nivel doméstico. El compromiso y la experiencia de Hydrasana al servicio de tu salud. Prueba sin compromiso Hydrasana te regala un litro de agua hidrogenada para que, al igual que miles de personas hacen ya, puedas empezar a mejorar tu calidad de vida. Ahora es el momento de cuidar de tu salud y la de los tuyos. Porque la longevidad no está reñida con una gran calidad de vida, apuesta por el agua hidrogenada. Beneficios del agua hidrogenada -Alto poder antioxidante. - Capacidad antiinflamatoria. - Mejora del colesterol. - Regula la tensión arterial. - Estimula la asimilación del calcio. - Activa la circulación de la sangre y ayuda a eliminar líquidos. - Favorece las digestiones y reduce el estreñimiento. - Refuerza el sistema inmunológico. - Protege frente a los radicales libres. - Reduce dolores musculares y óseos.