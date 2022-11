Asturias llega a los 2,5 millones de dosis anticovid y la octava ola parece ceder

La administración de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna anticovid ha frenado el ascenso de la octava ola pandémica en Asturias. Al menos, esto es lo sucedido hasta la fecha de hoy, justo en el ecuador del otoño. Las curvas de incidencia del coronavirus están descendiendo en el conjunto de la población, y de manera particular en la franja de más edad, que es a su vez la más vulnerable.

La "protección" de ómicron. Otro factor que, a juicio de algunos expertos, está teniendo una incidencia sustantiva en la contención de la curva pandémica es la elevada proporción de población que en el último año se había infectado con las variantes ómicron y que, como consecuencia, está protegida frente al virus (sin ignorar, ciertamente, el apreciable volumen de reinfecciones que se registran).

López Acuña pide cautela. "Es demasiado pronto para hablar de frenazo de la octava ola de covid", declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA Daniel López Acuña, médico epidemiólogo y ex alto cargo directivo de la OMS afincado en Asturias. "Hasta ahora hemos tenido un otoño que parece verano y no han descendido de manera importante las temperaturas. Aun falta por entrar el verdadero otoño-invierno y lo que ello implicará en bajas temperaturas y mayor actividad en interiores mal ventilados, ahora sin la protección de la mascarilla. También están por llegar las aglomeraciones que van del Black Friday a Reyes, con la misma desprotección", agregó López Acuña. El epidemiólogo asturmexicano no considera que las infecciones previas por ómicron tengan un protagonismo clave, "menos aun cuando los sublinajes que han surgido y que son ahora dominantes en varios países europeos son un 30 por ciento más contagiosos y son más proclives a escapar de la eficacia vacunal y a producir reinfecciones".

Pedro Arcos habla de "una virosis respiratoria más". Pedro Arcos, profesor de la Universidad de Oviedo especializado en medicina preventiva y epidemiología de emergencias y desastres, se muestra más optimista: "Aunque las cifras de infección por SARS-CoV-2 están subestimadas por el casi cese de la vigilancia epidemiológica, es evidente que el contacto masivo de la población con el virus, por vacunación o infección-reinfección natural, y el desarrollo de inmunidad de grupo han modificado completamente la relevancia de la infección para la salud pública. En este momento es una virosis respiratoria más".

Dos millones y medio de dosis. Según el Ministerio de Sanidad, Asturias ha llegado esta semana a los 2,5 millones de dosis de vacuna anticovid aplicadas. Esta cifra viene a significar un promedio por persona de 2,5 pinchazos. En lo que concierne a la segunda dosis de refuerzo, la campaña de inoculación de las dosis adaptadas a las nuevas variantes se inició el pasado 26 de septiembre en las residencias de mayores y centros de discapacitados. A día de hoy, parece claro que, a finales de este mes de noviembre, ya estará completada la protección de toda la población de 60 años en adelante, de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y de las personas inmunodeprimidas y otros colectivos de riesgo.

Una cobertura que casi duplica la nacional. Los datos más recientes del Ministerio de Sanidad ponen de relieve que, una vez más, el ritmo de vacunación en el Principado es muy elevado: últimamente, más de 10.000 pinchazos diarios. En algunos segmentos de edad, la tasa de cobertura del Principado duplica la del conjunto de España. Por comunidades autónomas, Asturias es la segunda más veloz en la vacunación, solo superada por Galicia.

Menos de cien hospitalizados. En paralelo a la caída de la incidencia del covid, la presión de los infectados de coronavirus sobre la red de hospitales públicos, que estaba aumentando, ha dejado de hacerlo. La cifra de ingresados con coronavirus estuvo bajando desde mediados de julio hasta el 23 de septiembre. Ese día llegó a 40, y a partir de ahí comenzó de nuevo a repuntar, hasta tocar techo el 17 de octubre, con 100. Desde entonces, se observa una estabilización, con cifras que van de 75 a 100 ingresados con covid en los hospitales asturianos. Un dato significativo es el referido a los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de la región: no pasan de cinco desde el pasado 1 de septiembre.

Rebajar lista de espera. Que la presión del covid –y de las restantes patologías respiratorias propias del otoño– no aumente demasiado tiene una derivada relevante: que los hospitales de la región puedan desplegar de aquí a Navidad, sin mayores obstáculos, sus programas de actividad extraordinaria para reducir las listas de espera de consultas, cirugías y pruebas diagnósticas, que se hallan en niveles máximos históricos.

Intenso goteo de muertos. Por lo demás, en el plano más negativo, el covid continúa generando un goteo de muertos nada desdeñable en la región: once en la última semana y nueve en la semana anterior. En lo que va de pandemia, 3.262 defunciones reconocidas por el Ministerio de Sanidad, que la Consejería de Salud del Principado eleva en un millar más, aproximadamente. Lo más significativo –como este periódico lleva destacando desde hace varios meses– es que, en lo que va de año, se han registrado en Asturias 1.054 fallecidos por coronavirus. Esta cifra es muy superior a los 827 de todo el año 2021 y va acercándose, poco a poco, a los 1.381 del conjunto del fatídico 2020.

Mortalidad tolerable. En este aspecto, la clave reside en que las autoridades sanitarias determinen qué cifras de muertos por coronavirus son asumibles. O, lo que es lo mismo, en qué niveles de mortalidad se haría necesario recuperar medidas de protección retiradas en los meses pasados. Por el momento, todo se fía a la efectividad de las vacunas, y en particular a las que ahora se aplican, adaptadas a las variantes del virus que están circulando.

Proteger frente al covid y la gripe. "Naturalmente, cuanto más avance la vacunación con la segunda dosis de refuerzo, menores serán la incidencia, la ocupación hospitalaria y de UCI y el número de defunciones. Ese es el objetivo de vacunar ahora y de avanzar tan rápido como sea posible", precisó Daniel López Acuña. A su juicio, "el Gobierno del Principado ha hecho muy bien apostando por apretar el paso en la vacunación, tanto contra el covid como contra la gripe, y tiene una tasa de cobertura de las más altas de España".

Atención a la gripe aviar. Según Pedro Arcos, en el contexto epidemiológico actual, "nuestra preocupación no debería ser el covid, sino la gripe aviar H5N1". El profesor de la Universidad de Oviedo enfatiza que "la OMS ha confirmado ya casos en septiembre y octubre en trabajadores de una granja de Guadalajara, lo que supone los primeros casos humanos detectados en España". De este modo, "la próxima pandemia es probable que sea por virus de gripe aviar y resulta esencial reforzar la vigilancia epidemiológica, tanto en aves como en humanos".