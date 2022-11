"Las asociaciones de discapacidad pueden desaparecer si hay recortes; es grave"

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha entrado en modo alerta después de conocer el recorte en la financiación de los proyectos de 2023 de las asociaciones de discapacidad, previsto en la resolución de la convocatoria de subvenciones del tramo estatal del 0,7. En Asturias, Cocemfe aglutina a un total de 26 asociaciones y su presidenta, Mónica Oviedo, explica en LA NUEVA ESPAÑA por qué es grave la previsión que maneja el Gobierno de España y en qué medida afecta a sus asociados y, en definitiva, a toda la sociedad.

–En momentos de crisis, de recortes, parece que siempre se quedan los mismos al final de la cola de prioridades.

–Las personas con discapacidad somos más vulnerables y vemos que nuestra situación económica empeora como la del resto. Pero en una familia con alguien con discapacidad siempre hay más gastos, así que, aparte de la crisis económica y social generada desde la pandemia, la inflación y el futuro incierto que no se sabe qué va a pasar afectan en mayor medida a nuestro grupo.

–Y ahora más recortes.

–Entendemos que hubo menor recaudación, es lógico, del impuesto de sociedades y el IRPF. Pero es que la resolución provisional del tramo estatal del IRPF ha venido con un descenso muy importante, de 3.831.000 euros. Esto repercute en la subvención que se convoca, a la cual acuden las entidades de discapacidad a nivel estatal. El recorte más importante, de 2.228.000, el 60%, afecta a la discapacidad. Estamos muy preocupados. Entendemos que no pueden ser las mismas cifras que otros años, pero no que el recorte se centre en discapacidad.

–¿Cómo les afecta en la práctica?

–En Cocemfe-Asturias, por ejemplo, si se aplica ese gran recorte, afecta al empleo. Tenemos dos personas contratadas para un proyecto que quizás ya no podríamos mantener. Y hacen un trabajo muy importante aquí sobre autonomía personal y sobre educación inclusiva. Eso afecta a cientos de personas, profesorado, alumnado, familias... Es un trabajo indispensable y muy importante que se vería afectado.

–¿Pueden hacer algo por evitar esos recortes?

–Es una resolución provisional. Cocemfe y otras asociaciones estatales del sector (párkinson, crohn, fibrosis quística) que también recibían subvenciones y que podrían verlas recortadas y eliminadas corren peligro de desaparecer. Es muy grave y peligroso. Y si no desaparecen, sí que pueden hacerlo sus programas, con lo que caerá la atención y ayuda a las personas con discapacidad. Hemos planteado nuestro malestar ante el Ministerio. Les queremos hacer ver que este recorte tan grande a nuestro sector trae perjuicios. Muchas personas dejarían de recibir ayudas y apoyo. Máxime ahora cuando más necesidad hay con todo al alza. La discapacidad genera más gastos a una persona, hay un estudio que cifra entre 3.000 y 100.000 euros el coste de la vida en función del grado y la situación económica familiar, la vivienda y otras circunstancias. Nosotros gastamos más energía, ahora por los aires: usamos sillas de ruedas, algunos necesitan oxígeno, empleamos más el coche que el resto al tener problemas de movilidad. No podemos prescindir de ciertas cosas.

–Lo mires por donde lo mires se ve complicada la situación.

–La situación es muy preocupante. Pero es que además ha habido un aumento de 530.000 personas con discapacidad en España. Tenemos pendiente pedir el dato de Asturias, donde la última encuesta se hizo hace 15 años. En España hay 4,3 millones de personas con discapacidad, y de esos lo más numerosos son los que tienen problema de movilidad. Con estos datos está claro que la discapacidad debe ser una prioridad, no puede haber recortes en programas y proyectos de atención. Tanto el estado y las comunidades autónomas deben apoyarnos porque el trabajo de las asociaciones no puede parar, debemos seguir dando atención en colegios, empleo, acceso a la vivienda, investigación, igualdad, etcétera.

–Todo requiere dinero y parece que no hay.

–Sí, pero al menos que no recorten, que mantengan lo que había. Aunque un aumento siempre es deseable. La necesidad siempre es mayor que el presupuesto que manejamos. Esperamos que los recortes estatales no se repliquen en las autonomías.

–En Asturias sufren los retrasos en valorar la discapacidad.

–Es un gran problema. En algunos centros de valoración nos hablan de hasta 3 años de espera por el informe. Una persona que espera este tiempo ve recortados su derechos, porque mientras no tengan el certificado del grado de discapacidad o una revisión porque tu situación empeora, se te complica todo: acceso al empleo, educación, salud, disfrutar de las prestaciones. Perdemos derechos. Hay gente que se muere esperando por la valoración de discapacidad.

–También sufre retrasos la valoración de la dependencia.

–Sí, pero sobre todo la discapacidad. El 26 de agosto tuvimos reunión con el Principado y fue el tema principal que planteamos. Se nos dijo que estaba en marcha un plan de choque como el que se aplicó en la valoración de dependencia, que ha mejorado, para crear siete equipos nuevos, 4 en Oviedo y 3 en Gijón, en el Huca y Cabueñes, para hacer 45 o 46 revisiones semanales cada uno. A día de hoy esperamos aún.

–No son ya los problemas para tramitar ayudas, sino que tanta espera mina la moral.

–Es agotador, es injusto, hay muchos enfermos con necesidades y se ven desesperados. Cocemfe hizo y todo una campaña: "Espera y desespera".

–¿En qué lugar sitúa Asturias en políticas de sociales?

–Diría que en la media. Hay cosas que tenemos buenas, como la ley de acción concertada, un avance muy importante en nuestra relación con la administración porque pasamos del concurso al concierto, lo que da estabilidad y mejora la planificación de nuestro trabajo. Pero quedan cosas en las que estamos a la cola.

–¿Por ejemplo?

–En accesibilidad. Se dan pasos, pero lentos. Necesitamos una nueva normativa, la que hay es de 1995. Es necesario que ayuntamientos y comunidades reserven dinero para eliminar barreras y facilitar la inclusión. Todo eso se soluciona con presupuesto. También sería deseable un mayor control en los proyectos de construcción de edificios, públicos y privados, para que no se autorice ninguno que no se accesible. Otra gran petición de Cocemfe es que se ponga en marcha a pleno rendimiento el Centro Estatal de Discapacidad Neurológica de Langreo. Lleva 15 años pendiente. Funciona al mínimo cuando está equipado para dar más servicios de investigación, rehabilitación... Tiene más de 100 plazas de para centro de día y solo hay 10 cubiertas, mientras que nadie en residencia. El centro es una referencia estatal, está en Asturias, pero no se aprovecha.