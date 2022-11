Queipo acelera la maquinaria electoral del PP, llama a cerrar filas y a aglutinar voto contra Barbón: "Es el peor Gobierno de la historia de Asturias"

El secretario general del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo, que asume el control del partido tras la dimisión de Teresa Mallada, inicia la “aceleración” de la maquinaria electoral del partido en su primera comparecencia pública en esta nueva etapa esta misma mañana. Él mismo afirmó que su misión es “que el PP no se pare” y tener la formación lista para cuando la dirección nacional decida candidato. Queipo aseguró que la hipótesis de que él lo sea no le preocupa. “Es algo que no depende de nosotros, sino de la dirección nacional; no es algo que esté en mis preocupaciones personales”, ha señalado.

El mensaje de la intervención de Queipo tuvo dos ejes: Primero, volver a colocar al partido, tras semanas de tensión interna, en la carrera por la Presidencia del Principado; segundo llamar a confluir en la “casa común” del PP a quienes quieren “un cambio necesario para salir de esta agonía socialista”. ¿Eso significa alianzas electorales? “El objetivo es ganar las elecciones: esa voluntad de convergencia lo como un partido abierto a todos los que hayan estado en el pasado, quieran estar en el futuro y compartan nuestro criterio; somos un partido abierto”. “Estamos obligados a acertar, siendo un partido maduro y moderno y corregir el rumbo de los socialistas”, ha asegurado. El secretario general del PP no evitó referencias a Mallada, reconoció la “generosidad” de su dimisión, y se mostró dispuesto a “trabajar con normalidad, como con cualquier compañero”. De ahí una importarte pieza de su discurso: “Todos los simpatizantes, afiliados y cargos debemos contribuir con ganas, ilusión trabajo y esfuerzo al bienestar común de todos los asturianos”, afirmó. E insistió en que no prevé “ningún cambio” en el organigrama interno. Respecto a las preguntas sobre cuál será el perfil del candidato, Queipo no se salió del guion: “Solo espero que no sea Adrián Barbón”, dijo con ironía. Sobre su papel, señaló que continúa como secretario general, pero pidió no entrar en debates estériles: “Ningún asturiano nos perdonaría hablar de cosas que solo importan a nosotros, lo importante es trabajar y poner soluciones, y es una petición que hago a todos los cargos y militantes del Partido Popular”. “Adrián Barbón es un mal presidente y el suyo un mal gobierno para Asturias; debemos cambiar con la inercia de un PSOE que ha campado a sus anchas y tenemos la peor de las realidades del conjunto de comunidades autónomas”, ha señalado para intensificar la idea de que su objetivo, asta que Génova anuncie el nombre del candidato, será “que el PP esté preparado” para convertirse en “la única alternativa al gobierno de Barbón”. Y quiso alejar cualquier otro tipo de discusión interna: “Se me exige un alto nivel de responsabilidad y no lo voy a empañar con eso”.