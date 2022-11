El conflicto de Atención Primaria puede llegar a Asturias por las urgencias, dicen los médicos

Las huelgas de médicos de Atención Primaria iniciadas ayer en la Comunidad de Madrid y en Cantabria podrían extenderse a Asturias en un futuro próximo. ¿Motivo? La pretensión de la Consejería de Salud de mantener abierto un número excesivo de centros de salud urbanos para atender las urgencias de las tardes, noches y fines de semana.

En este diagnóstico coincidieron ayer el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC), al hilo de los conflictos surgidos en las dos regiones citadas. Si bien los motivos de las huelgas madrileña y cántabra son distintos, en el fondo de ambas subyace el mismo problema, la escasez de médicos, al que no son ajenas ni Asturias ni ninguna otra comunidad autónoma española.

¿Cuál es la situación del Principado? "En la plantilla orgánica de Atención Primaria hay 905 plazas de médico. De ellas, 100 están vacantes", explicó ayer a este periódico José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). "Con el agravante –agregó el doctor Vidal– de que el 60 por ciento de la plantilla médica tiene más de 55 años", motivo por el cual están exentos de hacer guardias.

Según el máximo responsable del SIMPA, "la situación de malestar de los médicos de Asturias no es comparable a la de Madrid". Además, "aquí no tenemos el clima de agresividad política que hay en Madrid, aunque cierto nivel de demagogia sea común". Sin embargo, "eso no significa que la situación de los médicos de Primaria de Asturias sea mucho mejor", indica José Antonio Vidal. A su juicio, "estamos más cerca de la situación cántabra". "Lo que nos diferencia es que el Servicio de Salud (Sespa) está negociando mejoras y asegura que tiene voluntad política de llevarlas adelante", precisó el secretario general del Sindicato Médico de Asturias.

La huelga indefinida de médicos de las urgencias de Atención Primaria en Madrid es una reacción frente al "caos" y la "desprotección" que, a juicio de los convocantes, se deriva del plan de urgencia extrahospitalaria puesto en marcha el pasado jueves en la región "sin personal suficiente" para prestar el servicio. En Cantabria, del detonante del conflicto ha sido el desacuerdo entre el Sindicato Médico, convocante del paro, y la Consejería de Sanidad, sobre todo en lo relativo a la agenda máxima de pacientes.

En Asturias, tanto el SIMPA como la SAMFYC llevan tiempo reclamando al Sespa una reorganización de las urgencias de Primaria que tienda a concentrar los efectivos disponibles en algunos centros de salud. Lo que quieren evitar es que se abran más centros fuera del horario ordinario, con el riesgo de que se queden vacíos en el caso de que un médico o una enfermera deban salir a atender domicilios.

"El Principado quiere tener abiertos un volumen puntos de atención continuada que no se corresponde con las disponibilidades de médicos. Lo que permite ofrecer calidad en la atención es la concentración de profesionales, no la atomización. Todo esto puede sufrir en vuelco a principios de 2023, cuando desaparezca la figura del eventual. Los médicos eventuales son los que están sacando las castañas del fuego", aseveró el secretario general del SIMPA.

Desde la SAMFYC, su presidente, Rubén Villa, considera que "estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo del Sistema Nacional de Salud, no solo en Madrid, y es un fenómeno independiente del partido que gobierna". En lo concerniente a Asturias, el doctor Villa señala que "también tenemos un déficit de personal muy importante, pero los políticos siguen trasladando a la población que todo sigue igual que antes". La situación real –prosigue– es que "la plantilla no estira, y lo que hacemos es correr como pollos sin cabeza para cubrir la atención continuada por las tardes a base de desvestir la mañana".

En este contexto, Rubén Villa coincide plenamente con José Antonio Vidal: "La situación puede romper por las urgencias extrahospitalarias. Todo es una cadena, todo está conectado. Si se desmonta la atención de las mañanas, con tiempos de atención muy insuficientes, la gente tiene que acudir por las tardes. Y si esto tampoco funciona, se va a las urgencias de los hospitales, que también se saturan".

El presidente de la SAMFYC hace hincapié en que "los profesionales estamos trabajando como campeones, pero los políticos quieren vender que está todo abierto".