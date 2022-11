La hostelería se apaga por los precios de la energía: "No podemos mantener más esta situación"

"Tras los esfuerzos hechos en la pandemia nos encontramos ante una nueva situación marcada por el incremento de los precios de los recibos de la luz y del gas, que están aumentado de una manera exponencial. No podemos mantener más esta situación". Es la denuncia pronunciada por José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, a propósito de los efectos que los costes de la energía está teniendo sobre un sector que "constituye un 12,8% del empleo regional", indicó.

Con un simbólico apagón en la calle Gascona, la hostelería clamó contra los obstáculos a los que el nuevo escenario empuja a la hostelería con la lectura de un manifiesto. "Estamos muy sensibilizados por el problema de los costes de la energía, así lo demuestra de manera reiterada la encuesta de confianza y previsión que realizamos entre empresarios del sector", añadió el empresario.

A pesar de las mejoras y la apuesta por la eficiencia en el consumo, desde Otea reclaman "ayudas y apoyos para la reconversión de instalaciones y equipos". Como medidas para hacer frente a la situación, desde el sector proponen "revisar y modificar el sistema de cálculo de tarifas, disponer de un estatuto similar al del consumidor eléctrico intensivo, aprobar bonos eléctricos, aplicando los remanentes de las ayudas covid al sector, no aplicadas, o rebajar los impuestos eléctricos y los costes regulatorios".

Pedro Caramés, presidente de la asociación de sidrerías de Gascona y propietario de la sidrería La Finca, afirma que los gastos en luz se han duplicado en su caso. "Esto supone un esfuerzo grandísimo a lo que se suma el precio del gas. Además, no cabe duda de que, como todo vecino de Oviedo, se incrementa también la materia prima, por lo que los hosteleros estamos ante un doble problema: por un lado, tenemos que asumir esos costes pero no se los podemos trasladar al cliente porque no vendrían a nuestros locales. Estamos perdiendo rentabilidad hasta el punto de que los negocios están al límite", denuncia el hostelero.