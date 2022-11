Lorenzo y Palomino intentan desmontar la acusación de maltrato a Isabel Suárez

Luis Lorenzo y la avilesina Arancha Palomino, sobrina de la moscona Isabel Suárez, fallecida en Madrid en junio de 2021 en circunstancias que se están investigan, acuden hoy, a petición propia, al Juzgado de Arganda del Rey que instruye las diligencias. Quieren aclarar a la jueza que, no solo no envenenaron a la anciana –algo sobre lo que la jueza tiene dudas–, sino que tampoco la maltrataron y le dieron un trato vejatorio, que es por lo que finalmente podrían ser acusados. Hoy, la pareja también explicará que la mujer estaba voluntariamente en Madrid y nunca pretendió marcharse, como han declarado algunos testigos. Además, sostendrán que hay pruebas de que la mujer estaba atendida por especialistas, por lo que no se sostienen las acusaciones de abandono.

La pareja solicitó comparecer ante la jueza de forma voluntaria después de que la Guardia Civil no hallase cadmio en su vivienda. Cuando fueron detenidos, el actor no prestó declaración, sí Arancha Palomino. Acudirán hoy al Juzgado con su letrado, Francisco Pérez Platas. El actor y su mujer están siendo investigados por ser los presuntos autores de la muerte de la anciana, cuyo informe de autopsia concluyó la presencia de niveles de cadmio y manganeso por encima de lo normal. La pareja fue detenida el pasado mayo por la Guardia Civil a raíz de una denuncia del hermano de la víctima, cuyos intereses defiende ahora el conocido letrado Jaime Sanz de Bremond. El denunciante ratificó poco después la acusación contra sus familiares, a quienes culpa del supuesto homicidio de Isabel para hacerse con su herencia esgrimiendo que cuando estaba en Grado (Asturias) no tenía ninguna patología salvo una sordera y cataratas. La jueza tiene dudas en torno al envenenamiento debido a la posibilidad de que la anciana falleciera de forma natural, y que se produjera luego una redistribución de sustancias químicas post mortem, una hipótesis que avalan varios estudios científicos. Para aclarar este extremo, interrogó hace unas semanas al director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso. La fiscal que hizo la autopsia indicó que la causa de la muerte era una intoxicación aguda por dosis letales de cadmio y manganeso.