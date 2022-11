“Todo el mundo me dice lo bien que se come en Asturias”, dijo este lunes por la noche Ferran Adriá al recoger el premio de Fomento de la Cocina Asturiana (Foco) que comparte en esta edición con José Andrés. El mierense no pudo viajar a su tierra para la gala pero envió a parte de su equipo, capitaneado por Carles Tejedor. Este dirigió un pequeño grupo de cocineros que, junto a los de los 11 restaurantes de Foco, prepararon la cena en Deloya Restauración (Latores, Oviedo) para unos 180 comensales y que sirvió para cerrar el aniversario por los 40 años de la asociación.

Y también para demostrar que eso que le dicen a Adriá de lo bien que se come en Asturias es cierto. El cocinero y fundador de El Bulli (ahora una fundación de divulgación e investigación) no dejó de alabar durante todo el día (a la mañana participó en un coloquio con José Andrés, este último por videconferencia) los fogones asturianos, para los que opina que hay buen relevo con gente joven “que seguirán los pasos de los de ahora”. "Si hay algo que puede unir en el mundo, es la gastronomía", proclaman Ferran Adrià y José Andrés Representantes de la cultura, la política, la economía y la sociedad asturiana en general asistieron a la cena. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, entregaron los premios a Adriá y a Carles Tejedor (que sustituyó a José Andrés), junto a Pedro Morán, presidente de Foco.