La rehabilitación energética de los edificios es una pieza importante en el puzzle de la descarbonización a la que obliga la Unión Europea para que el viejo continente rebaje sus emisiones contaminantes a la atmósfera. Ante las exigencias que llegan desde Bruselas, las comunidades de propietarios de la región se han puesto las pilas para que los edificios en los que residen sean más respetuosos con el medio ambiente. Asturias va en la avanzadilla de esta guerrilla contra el cambio climático. Cada una de las subvenciones que se ponen en marcha para la rehabilitación energética de edificios se agota en la región en cuestión de segundos. Al calor de este cambio de modelo se está creando en el Principado toda una industria de empresas que han encontrado en este boyante negocio una tabla salvavidas con la que protegerse de los vaivenes de la construcción. Esas fueron algunas de las conclusiones que resaltaron tres profesionales cualifiacados en la materia y convocados en un encuentro de reflexión organizado por LA NUEVA ESPAÑA en colaboración con el Banco Sabadell y que llevaba por título "Claves para un edificio eficiente". En el debate intervinieron Susana García Rama, gerente de la compañía de rehabilitación de edificios asturiana García Rama; Juan Carlos Bachiller, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Asturias; e Ignacio Rodríguez Taboada, director de sostenibilidad y fondos europeos de la dirección territorial del Noroeste del Banco Sabadell. En las siguientes líneas se recogen sus principales reflexiones ordenadas por bloques de los temas tratados durante esta jornada.

Estado de la rehabilitación

Susana García Rama: "Asturias es una de las regiones más intensivas en inversión en rehabilitación en viviendas. En España esa inversión por habitante es de diez euros, mientras que en Asturias llega a 50 euros y en Gijón supera los 120 euros, estamos diez veces por encima de la inversión española. Cuando se abrió el plan de ayudas nacionales, de 7 millones de euros, en menos de diez segundos se agotaron los fondos. Nuestro director de vivienda, Fermín Bravo, hizo muy bien su trabajo y al día siguiente levantó el teléfono llamó a Madrid y dijo que necesitábamos traer para aquí al menos 40 millones de euros más, que son de las que estamos tirando ahora todos los que estamos trabajando ahora en Asturias. No conozco otra región que lo haya hecho igual. Nos tenemos que poner todos la medalla, la ciudadanía que es la que apuesta por esto, las empresas que hemos visto nicho de mercado y hemos estimulado esa demanda y la administración que ha acompañado en el proceso. Luego hay más ayudas para municipios de menos de 5.000 habitantes, líneas para las fotovoltaicas, para barrios.

Juan Carlos Bachiller: "Somos un mercado mucho más maduro que el del resto de España, a los demás les está pillando el toro. Aunque las comunidades que tenían un verdadero interés por hacer la obra para la rehabilitación energética ya la han hecho y las demás están un poco a la expectativa porque es cierto que, aunque había subvenciones, debido a la subida de los costes y a que el Principado tardó en actualizar los precios públicos están no cubrían el coste tanto como se esperaba. Lo que estamos también es a la expectativa de qué pasa con los tan cacareados fondos europeos, los "Next Generation", que en Asturias aún no se han implementado. Ahora se están haciendo obras mucho más globales de aquellas de las que Asturias es pionera que es la envolvente térmica. En estos momentos se habla ya de una eficiencia energética más global, que no es solo ponerle un abrigo al edificio. Estamos en una época apasionante".

"Hay que hacer labor de concienciación sobre la eficiencia energética" Ignacio Rodríguez Taboada - Director de Sostenibilidad del Banco Sabadell en el Noroeste

Ignacio Rodríguez Taboada: "Nosotros aportamos la financiación. Estamos hablando de inversiones que son muy importantes que aunque tengan una parte de subvención necesitan financiación. Por un lado, para anticipar las ayudas porque estas ayudas primero se ejecutan, se pagan, se justifican y luego se cobran, con lo cual hay un decalaje entre el momento en el que tiene que salir el dinero y el momento en el que llega la subvención. Eso se financia a través de créditos a corto plazo. Pero también está la financiación a largo plazo, de hasta diez años. Nosotros hacemos una única operación, donde una vez que llega la subvención se amortiza esa parte, con lo cual nos estamos adaptando al formato con un producto específico para las comunidades de propietarios. También estamos muy volcados en la parte de la información, en hacer desayunos, jornadas, encuentros informativos... para hacer ver a todos la importancia de las ayudas que hay ahora mismo y de la importancia de la eficiencia energética de los edificios, de los ahorros que pueden tener y del incremento de valor que la vivienda puede obtener gracias a estas reformas. Damos un servicio llave en mano, de agente rehabilitador, porque a veces es complicado gestionar la obra, su control, la ayuda, los papeleos..."

Demanda de la financiación

Ignacio Rodríguez Taboada: "De la demanda de financiación sostenible estamos notando el incremento, tanto de las empresas como de los particulares. Cada vez más la gente empieza a estar concienciada, es algo lento y es algo que cuesta culturalmente, pero sí que ya hay productos de financiación como de inversión (fondos, planes de pensiones...) que invierten también en fines sostenibles".

"Un edificio eficiente tiene que tener una buena envolvente y evitar las pérdidas de energía" Susana García Rama - Gerente de García Rama

Cómo hacer un edificio eficiente

Susana García Rama: "Tiene que tener una buena envolvente que cubra todos los puentes térmicos, un buen aislamiento para evitar las pérdidas de energía. Así conseguimos el ahorro energético y tratar las patologías del edificio (de condensación, humedades...) que era la cuestión principal por la que nos llamaban los vecinos antiguamente. Las carpinterías tienen su importancia y también el aislamiento de la cubierta y los forjados inferiores si están en contacto con el suelo porque por ahí se producen muchas pérdidas. Esa es la parte pasiva, luego está la activa que supone incorporar las energías renovables".

Juan Carlos Bachiller: "Lo básico es que la energía que genera el edificio no se pierda y también hay que mejorar la generación de energía. Conseguir cada vez más kilovatios útiles con menos consumo energético y para eso en el futuro tendrá mucho futuro la aerotermia. Todo este tipo de obras tienen que servir para que la comunidad gaste menos dinero. Ahora estamos logrando que la gente vea el retorno de estas inversiones que se están haciendo".

Ignacio Rodríguez Taboada: "Hay que hacer labor de concienciación, de ir explicando las ventajas que tiene la eficiencia energética e ir haciendo los deberes, es una labor de todos. Tenemos que ayudar para que nos demos cuenta que es importante ahorrar por uno mismo y por el resto del mundo. Para que tu factura sea lo menor posible y para potenciar las energías renovables. A nivel informativo nosotros estamos poniendo mucho hincapié para explicarle a todos los colectivos todas las ventajas de la eficiencia energética".

"Instalar paneles solares en Asturias compensa, el retorno es inmediato" Juan Carlos Bachiller - Vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas

El sol en Asturias

Juan Carlos Bachiller: "Instalar paneles solares en Asturias compensa menos que en otras zonas, aunque esos otros lugares donde hay mucho sol tienen el problema de que los paneles solares con altas temperaturas funcionan peor. Hoy y aquí, en Oviedo, el retorno de la inversión es inmediato cuando instalas paneles solares. Ahora cualquier edificio de más de treinta vecinos cubre la inversión gracias a las bonificaciones municipales. Además, el Gobierno ya está aumentando las comunidades energéticas, antes las tenía limitadas a doscientos metros, y ahora lo ha ampliado a dos kilómetros, va a ser una apuesta potente".

Susana García Rama: "Ahora han bajado mucho los costes del equipamiento. En este momento se trata de incentivar y los ayuntamientos te dan todas las facilidades, todos los problemas que había con el autoconsumo se han resuelto. Lo único que está algo caro aún es el coste de las baterías, el día que bajen algo los precios será la gran revolución. A raíz de la pandemia hemos notado esa mayor facilidad por parte de los Ayuntamientos".

Ignacio Rodríguez Taboada: "Hay muchas ayudas que hay que repartir en muchos formatos. Un 10% de los 70.000 millones de este primer bloque de fondos europeos son para la rehabilitación de viviendas, es un montante importante en un periodo limitado de tiempo que se está viendo que está quedando muy justo. El Gobierno está pidiendo una prórroga para poder ejecutar esas ayudas. Uno de los fines de los fondos europeos es el de ayudar a transformar la economía. Hay que coordinar muchas administraciones porque históricamente nunca habían llegado tantos fondos a España. Están llegando lentos, pero están llegando. Es importante distribuirlos y hacerlo bien. Que bajen a la tierra".

El ahorro eficiente

Susana García Rama: "La factura de la luz tiene muchos componentes, tiene unos costes fijos que, de mano, son la mitad del recibo. En la parte en la que ahorras la cuenta que tenemos las empresas asturiana el ahorro supone un 50%. Lo que no se valora tanto es la mejora de la habitabilidad de la vivienda. Cuando te llaman los vecinos es porque el edificio tiene patologías, no porque el inmueble esté feo o por ahorrar".

Ignacio Rodríguez Taboada: "Hay tener una visión a futuro, pero la gente cada vez más tiene un horizonte cortoplacista. Tiene que verse como una inversión, no como un gasto. Sería bueno dar pequeños consejos que acaban teniendo grandes impactos y plasmar gráficamente qué repercusión tiene una rehabilitación en cada una de las viviendas, cuánta bonificación del IBI va a tener; cuánto ahorro energético en la factura; cuánta revalorización en la factura; y cómo se podrá financiar. Nos pasa a todos, que hablamos mucho, pero verlo en papel es bueno y ayuda".

¿Quién propone los cambios en los edificios?

Juan Carlos Bachiller: "En las comunidades hay de todo, las hay que están concienciadas, hay otras que lo ven y te dicen que quieren poner más guapa la fachada sin que les cueste mucho dinero... Es muy complicado sacar estas obras adelante si la comunidad no está realmente convencida. Cuando hay dos bloques, en los que unos quieren hacer las obras y otros no, por lo general no se llega a nada porque por mucho que se consigan las mayorías, luego va a haber sabotajes por todos los lados".

Susana García Rama: "En muchos casos la subvención ayuda mucho, porque alguno que puede estar un poco reticente puede ver que si no lo hace ahora que tiene un 50% de subvención lo va a tener que hacer dentro de unos años cuando no va a tener nada. Si no hay ayudas el bloqueo es mayor".

El parque de viviendas

Susana García Rama: "En Asturias hay más de 602.000 viviendas de las cuales el 55% tienen una antigüedad superior a los 40 años, con lo cual ya no cumplen con los estándares actuales de aislamiento. El parque está muy envejecido que requiere una actualización".

Más empresas

Ignacio Rodríguez Taboada: "Estamos notando que hay más empresas que se están dedicando a este sector que están necesitando financiación y que cada vez es un sector más potente. Es una nueva forma de negocio, también la economía circular. Se está notando en nuevas inversiones que están haciendo más llevaderos los fondos europeos".

Susana García Rama: "Antes de la crisis de 2008 había 30.000 trabajadores en el sector y en 2013 hubo una caída, que fue la peor parte del valle, en la que quedamos en 7.800 empleados. Es decir, cayó más de un 70% la actividad. Ahora está subiendo el número de empresas, pero con menos trabajadores. En aquellos peores momentos, en el sector de la rehabilitación mantuvimos la actividad gracias a las subvenciones que seguían estimulando el mercado. La caída fue dramática, esa reconversión industrial no la vimos en otros sectores, pero eso nos permitió a las empresas a especializarnos. Ahora, incluso, las compañías estamos pudiendo intentar salir fuera con esta actividad".