La presidenta de Foro, Carmen Moriyón, se desmarcó ayer de los mensajes de "convergencia en la casa común del PP" lanzados por Álvaro Queipo en la víspera para plantar cara al Gobierno de Adrián Barbón en 2023. "Estamos en nuestro camino propio, no estamos en eso de las coaliciones", valoró la exalcaldesa de Gijón al término del encuentro "de estricto carácter institucional" que mantuvo con Barbón, quien la invitó a la sede de la Presidencia, como suele hacer con los dirigentes políticos elegidos por sus partidos.

"Foro va haciendo su camino semana a semana, mes a mes. Un camino propio. Es para lo que estamos, para preparar las siguientes elecciones, que son tremendamente importantes y nuestra razón de ser", argumentó Moriyón, quien matizó que esta posición no impide que pueda haber acuerdos. "Foro hace su camino propio, no significa que no tengamos entendimientos con otros partidos con los que podemos tener una afinidad política y compartir cuestiones", precisó la presidenta forista. Moriyón reveló que ha pedido a sus compañeros un margen "hasta finales de año" para decidir si se presenta a las elecciones municipales de Gijón "por razones personales y profesionales" y confirmó que "parece que no hay proximidad" con el PSOE sobre la negociación del Presupuesto regional para 2023.