No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Los asturianos se lo aplican estos días, prestos a disfrutar del buen tiempo pese a que a estas alturas del año y superado el ecuador del otoño deberían estar con el paraguas, la bufanda y el abrigo. Cosas del cambio climático, malo para unas cosas, pero bueno para otras, como poder estirar la temporada de playa en la región.

“Es una gozada. Otros años por estas fechas estaba mucho peor y éramos menos gente por aquí. Pero ahora da gusto. Hay que aprovechar”, aconseja Miguel Ruiz, quien este jueves al mediodía disfrutó de sus paseos diarios - “desde hace 35 años vengo prácticamente todos los días”- por la playa de Aguilar, en Muros de Nalón.

No estaba solo. Como él muchos otros aprovecharon el sol y las buenas temperaturas para largas caminatas a orillas del mar. Los surfistas no faltaron e incluso algún que otro bañista. “El agua está a 14 o 15 grados, un lujo. Y además está guapo el mar, algo que no sucedió días atrás”, explica.

Miguel Ruiz es un incondicional de la playa en general y de Aguilar en particular, a la que debe su estupendo aspecto y una salud de hierro con 93 años. “Los médicos aconsejan venir a caminar aquí porque es muy plana y favorece a los pies. Está muy limpia y despejada. Además, pasear con el ruido del mar de fondo es muy bueno para despejar la mente”, sostiene el praviano. Este jueves paseaba con un palo de golf en la mano: “Es que también doy unos golpes. Es un sitio ideal”.

Miguel Ruiz y los muchos asturianos que como él adoran la playa están de suerte, pues las condiciones meteorológicas de este jueves (a las dos de la tarde se superaron los 21 grados en muchos sitios de la región) se replicarán hasta el fin de semana, domingo incluido.

La Agencia Nacional de Meteorología recoge en sus previsiones para el Principado temperaturas por encima de los 20 grados y cielos completamente despejados. Las mínimas serán benévolas. El domingo puede que empiecen a aparecer algunas nubes para dar paso a una semana, la tercera de noviembre, en la que parece que (por fin) se instalará el tiempo otoñal. La previsión es de lluvia diaria y una caída en picado de los termómetros. Pero como la meteorología es muy caprichosa, cada vez más, todo puede pasar y quizás las previsiones cambien de forma radical.

Así las cosas, habrá que seguir el consejo de Miguel Ruiz mientras se pueda: “La playa ayuda a desconectar y se vuelve uno para casa contento y relajado”.