Justicia dice que el Juzgado lavianés tiene espacio para garantizar la confidencialidad

La denuncia de una abogada sobre las condiciones en las que se está tomando declaración a los investigados en el Juzgado número 1 de Laviana, en un descansillo y sin garantía alguna de confidencialidad, ha causado estupor, especialmente en el mundo de la Justicia. El primero que ha expresado su incomprensión sobre lo que ocurre en el Juzgado es la propia Consejería de Presidencia, de la que depende la Administración de Justicia, desde la que se ha indicado que "las restricciones derivadas de la pandemia por Covid-19 finalizaron ya hace más de un año y el juzgado de Laviana dispone de unas instalaciones adecuadas para el servicio que se presta y con espacios suficientes para que las declaraciones se puedan hacer en un marco de confidencialidad e intimidad, garantizando los derechos de las personas".

El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo, indicó que tratará este asunto con el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, la semana que viene, una vez que éste regrese de viaje. Albo calificó la situación de "esperpéntica" y aseguró que la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Colegio de Abogados de Oviedo ha incoado un expediente tras la denuncia presentada por la letrada Mónica Junquera. Para Albo, "atenta contra la dignidad de los detenidos y no garantiza sus derechos, ni la confidencialidad cliente-abogado". Para Albo, no se trata tanto de un problema de los jueces como de "las carencias que sufren las oficinas judiciales". Y recordó el informe de los arquitectos sobre las carencias de los edificios judiciales en Asturias. "Esto no se puede soportar, hay que pasar de las palabras a los hechos e invertir en Justicia, ahora que estamos en época de presupuestos".

Los jueces

En una línea similar se manifestó la magistrada Carolina Serrano, presidenta en Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien indicó que "no parece que sea una cuestión de la jueza, sino de que no hay una sala habilitada, como ocurre en numerosos juzgados, donde no se puede prestar un servicio de manera adecuada". Admitió no obstante que "no es la forma más adecuada de tomar declaración". Y finalizó: "Necesitamos un plan de futuro para que en un plazo razonable se solventen estas deficiencias".

Luz García, secretaria general de FSC-Asturias, aseguró que "la justicia es una caja de sorpresas. Es alucinante, cada juez o jueza se creen dueños de juzgado. La carencia de medios materiales y tecnológicos, junto a las excentricidades, provocan estos cócteles explosivos. Pediremos a la viceconsejería que le insten a dejar estás actuaciones". Y Aurelio Azpiazu, de Csif, indicó que, "en los juzgados se utilizan los medios que pone a disposición la viceconsejería de Justicia".