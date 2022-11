La mayor recaudación tributaria inyectará a Asturias más de 300 millones en 2024

Asturias añadirá a su financiación regional en el año 2024 una cifra que superarán los 300 millones de euros gracias al aumento de recaudación tributaria que ya está obteniendo a lo largo de este año la Agencia Tributaria a causa de la elevada inflación. Las transferencias del Estado al Principado crecerán previsiblemente un 10 por ciento una vez que se compute el incremento del dinero obtenido por la administración central. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que, después de la gran inyección que ya han sufrido las comunidades para 2023, esta cuantía seguirá manteniéndose al alza de cara a 2024, se atenuará en 2025 y no alcanzará niveles normales hasta 2026, según el último informe de este organismo.

La AIReF considera en su "Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos de 2023" para Asturias que la política de desgravaciones planteada por el Ejecutivo de Adrián Barbón no tendrá en las cuentas un "impacto relevante". Sostiene la entidad que "de acuerdo con la información facilitada a la fecha por la comunidad, el Principado no tiene previsto adoptar ningún tipo de modificación fiscal de impacto relevante". Así, añade que "únicamente se plantea deducciones en el IRPF con un alcance limitado", para las que el organismo no contaba con cuantificación "y que impactarán en los ingresos autonómicos a partir del ejercicio 2024 y siguientes".

De hecho, la AIReF recalca que prevé para 2024 "una situación coyuntural de superávit" y que en los años 2025 y 2026 se mantendrán "saldos positivos o cercanos al equilibrio en 2025 y 2026". En concreto, esa situación de superávit en 2024, "sería coyuntural al estar sustentada en la liquidación excepcionalmente positiva del sistema de financiación". La estimación, señala, que ese aumento del dinero recibido por el Estado que percibirá Asturias en 2024, continuará en 2025, también de "carácter coyuntural originados por el crecimiento de la recaudación de 2022 y 2023 por encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado". Ese incremento será para 2024 "por encima del 10%" y en los dos años siguientes la variación será limitada, peor con un "crecimiento inercial del resto de ingresos".

Esa evolución de las transferencias por la financiación autonómica no será igual en todas las comunidades autónomas. Así, la AIReF prevé que se encuentren en un aumento comparable al de Asturias (10%) las comunidades de Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia. Mejorarán el 15% Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria, Valencia y La Rioja, mientras que Baleares podría registrar incrementos del 20%. Navarra y el País Vasco no constan en las previsiones al ser su sistema de financiación distinto al general.

Tal y como detalló LA NUEVA ESPAÑA, la Agencia Tributaria en Asturias aumentó en los primeros nueve meses del año un 24,1 por ciento su recaudación, lo que supuso obtener en impuestos en el Principado una media de 1,6 millones de euros más al día respecto a las cifras de 2021. La mayor parte de ese aumento de recaudación se debe al Impuesto sobre el Valor Añadido, a causa de un aumento de consumo, pero también a que el alza de precios eleva la cantidad bruta que supone este tributo. De hecho, la recaudación en IVA aumentó un 57,3 por ciento respecto a los primeros nueve meses del año pasado, consiguiendo así la Agencia Tributaria 389 millones de euros más, lo que representa 1,4 millones de euros más cada día. En los primeros nueve meses de 2021, Hacienda recaudaba al día 2,5 millones de euros en concepto de IVA, pero en lo que va de año esa cifra media está en 3,9 millones cada jornada.

Ante esas cifras, los partidos del centro-derecha (PP, Ciudadanos y Foro Asturias, así como el diputado del grupo Mixto, Armando F. Bartolomé) reclamaron medidas fiscales que compensasen ese aumento de recaudación. El Gobierno desligó la recaudación específica de la Agencia Tributaria de Asturias a lo que acabará ingresando el Principado en 2024: "Este incremento de la recaudación no tiene un impacto en las arcas autonómicas en lo que se refiere a aquellos tributos estatales cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas, como por ejemplo, el IVA", indicaron fuentes del Ejecutivo.

Ahora, por vez primera, la AIReF pone, aunque de manera estimada, el cascabel al gato: aumentará la financiación aportada por el Estado un 10% sobre los 3.429 millones de euros fijados para 2023.