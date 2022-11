El PP habla de "éxito colectivo" y cree que el uso electoral por el PSOE sería "tomar el pelo"

Hubo tregua parcial de los partidos ayer sobre la Variante. El PP, Izquierda Unida y Podemos reconocieron la relevancia del momento, pero con matices: El PP consideró que la próxima llegada de la alta velocidad a Asturias debería quedar fuera del debate electoral; IU exigió inversiones en cercanías y Podemos reconoció la "nefasta gestión política en torno a la obra". Más duros fueron Ciudadanos (que no quiso participar en una "pantomima") y Vox, que despachó el acto denominándolo "excursión". Foro Asturias culpó al PSOE de las demoras de la obra y urgió la migración de las vías hasta Gijón al ancho internacional.

Álvaro Queipo, secretario general del PP asturiano, aseguró que "sería una tomadura de pelo que Barbón intentara adueñarse de las obras de la Variante como arma electoral". El dirigente popular calificó las obras de "éxito colectivo" y señaló que "los asturianos no perdonarían" que el presidente autonómico utilizase el fin de las obras en las elecciones. "Los gobiernos del PP fueron determinantes para la puesta en marcha del proyecto", recalcó Queipo, quien se resaltó que el "impulso inicial, los primeros estudios, las ejecuciones que el gobierno de José María Aznar puso sobre la mesa permitieron que, pese a los retrasos posteriores, hoy hayamos podido subirnos a ese tren y volver a Asturias bajo tierra". Pero más allá de ese "éxito colectivo" también caben reproches: "Las administraciones socialistas han vendido reiteradamente en estos tres últimos años que los trabajaos finalizarían en 2020, después en 2021 y luego en mayo de 2023, coincidiendo con las elecciones". Con todo, Queipo se mostró convencido de que "la cordura se implantará y haremos algo bueno de esta obra para todos los asturianos y bueno para España".

Susana Fernández, portavoz parlamentaria de Ciudadanos, consideró en cambio que no hay nada honroso en la inauguración: "Todos y cada uno de los responsables políticos de esta obra deberían estar escondidos en uno de los túneles de la Variante en lugar de sacar pecho con una obra vergonzosa que ha costado el doble de lo presupuestado y han tardado cinco veces más en ejecutarse de lo previsto". Fernández calificó el paseo de "propaganda preelectoral" y afirmó que, aunque haya Variante, "no habrá alta velocidad en muchos meses más, incluso años". La portavoz de los naranjas se refirió a "las chapuzas aún no resueltas en León". "No hemos querido participar en esta pantomima; alguien debería valorar el daño que han hecho estos retrasos al tejido empresarial asturiano". Cree que "calificar de histórico el paseo de ayer es propio de egocéntricos sin memoria".

La portavoz de IU, Ángela Vallina, aseguró que el de ayer fue "un día importante para una infraestructura por la que llevamos décadas peleando desde Asturias". Recalcó que el recorrido, en un Alvia, "acerca a la alta velocidad" pero ahora es importante "que no vuelva a haber retrasos y este viaje de prueba se convierta en una conexión del siglo XXI con la meseta". Vallina insistió en la necesidad de "una apuesta firme con las cercanías" para que el ferrocarril sea "un medio de transporte del mañana".

Por parte de Podemos, Rafa Palacios, portavoz en la Junta, aseguró que "es una buena noticia que el Gobierno de coalición haya puesto en marcha las inversiones necesarias para concluir la Variante". Eso sí, Palacios consideró "prematuro celebrar una obra que Asturias lleva 18 años esperando". Consideró que una "nefasta gestión política" sobre esta obra ha supuesto para el Principado "un agravio comparativo" frente a otros territorios que lograron acceder antes a la Alta Velocidad, al tiempo que la obra de Pajares se "eternizaba con constantes sobrecostes y retrasos interminables".

Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, señaló que el acto de ayer fue más de lo mismo "de lo que el PSOE lleva haciendo toda la legislatura con la Variante: ofrecer titulares y fotografías en lugar de gestión". Consideró "insultante" que los socialistas "saquen pecho" con la llegada de la alta velocidad "porque nunca la quisieron e hicieron todo lo posible para retrasarla y descafeinarla", pero ahora ven en esa obra "una baza electoral". Expresó su "sorpresa" porque el trayecto entre Gijón y Oviedo sea ahora en 25 minutos cuando ya los trenes de cercanías actuales lo hacen "en un tiempo entre 29 y 32 minutos". "Seguimos esperando a que alguien del Gobierno de Sánchez y de Barbón se pronuncie ante la reclamación de la UE de migrar las vías a ancho europeo", añadió.

Sara Álvarez Rouco, de Vox, ve en las "excursiones" un intento del PSOE de "aparentar normalidad en una obra que lleva años descontrolada". Y aseguró que los asturianos piden que "los socialistas se dejen de actos públicos" y trabajen "en serio para que la Variante entre en funcionamiento cuanto antes". Frente a los intentos "electoralistas de darse publicidad", la diputada de Vox aseguró que los gobiernos del PSOE son "los culpables de décadas de retrasos y ahora todo parece una broma de mal gusto".

"Por respeto a los ciudadanos, y dada su sinuosa historia, ningún partido debería intentar patrimonializar electoralmente esta infraestructura", dijo por su parte el diputado del grupo mixto Armando F. Bartolomé. A su juicio, "lo revolucionario e histórico, a día de hoy, sería que el Gobierno central asegurará la financiación del vial de Jove, el Plan de Cercanías y la estación intermodal de Gijón".

El sueño cumplido de Santiso 25 años después, y una batalla que nació en un bar

Recordaba ayer Mariano Santiso, delegado territorial de Renfe en Asturias, cómo en el bar "El Abuelo", frente a la estación de Renfe de Oviedo, él y el ya desaparecido Amador Barros (secretario general de UGT, padre del actual presidente del comité de empresa del grupo Renfe) crearon el germen de la Plataforma pro Variante de Pajares, que se convirtió en canal político para reclamar la infraestructura que en unos meses será una realidad plena. "En los años 80 la Variante se había iniciado con la UCD, incluso expropiando terrenos en Telledo, pero se paralizó en plena crisis económica y se apostó por la conexión con la Meseta mediante autovía", explicaba ayer. Y en "El Abuelo", Santiso y Barros "nos conjuramos" para iniciar la Plataforma, a la que se fueron incorporando todos, también Rebollo, que había sido el promotor en su momento de la Variante". De lo que se cumplen 25 años es del instante preciso en el que la Variante entró en el Plan Director de Infraestructuras. "Hubo un debate en Asturias y en 1997 fueron diputados asturianos a defender la inversión", explica Santiso, que entonces era diputado de IU en el Congreso de los Diputados. Él mismo iba a presentar una moción instando a la inclusión de la Variante, recuperando los estudios anteriores en los planes del Ministerio. "Me llamó Álvarez-Cascos, me pidió reenfocarla para aprobarla; yo traté de que el PSOE se sumase, pero al final se abstuvo, pero fue suficiente y salió adelante, también con el respaldo de Rebollo". Santiso reconoce que siente también como "una apuesta personal" una infraestructura que ayer recorrió consciente de que se trataba "de un día especial".