Abre tienda en San Andrés

San Andrés de Trubia

"Nunca imaginé que un día volvería a vivir en el pueblo en el que nací. Si hace unos años me dicen que iba a emprender aquí con una pequeña tienda para vender productos básicos, nunca me lo habría imaginado pero bueno, salieron así las cosas, y aquí estoy", afirma sonriente María Elena Bello Díaz. Tras casarse se fue a vivir a Oviedo donde formó una familia junto a su marido. Eso sí, volvía al pueblo, junto a todos ellos, los fines de semana. "Yo estudié corte y confección y también diseño. Mientras mis hijos fueron pequeños me dediqué por entero a ellos pero, una vez que ya fueron mayorines, estuve cosiendo un tiempo", recuerda.

La idea de abrir una tienda en San Andrés de Trubia no surgió de un día para otro. Fue algo muy sopesado y, tras un tiempo en que no se atrevía a dar el paso, finalmente lo hizo contando con el apoyo de su familia, de una buena amiga y, sobre todo y como ella destaca, de su suegra, "ella me ayudó muchísimo. Se llama María Luz América Rodríguez, ha sido fundamental para que yo saliera adelante con ella", afirma ella emocionada.

Tras fallecer su padre, compraron la casa familiar que está justo detrás de la que adquirió, dos años después, y donde hoy abre las puertas tu tienda Alimentación Prados. "En principio lo hicimos con la intención de ampliar la primera, pero luego me vino a la cabeza abrir en ella la tienda, que aquí en San Andrés no hay ninguna. Era la casa de Benedicta, un vecina muy querida aquí. Tras fallecer estaba la casa en venta, la adquirimos y a mi enseguida me vino la idea de abrir la tienda para atender al vecindario. A mi misma me pasaba cuando venía de Oviedo al pueblo, que siempre me faltaba algo, que si leche, que si café, que si unas fabas. Pues ahora, para esos olvidos, está Alimentación Prados", cuenta esta mujer que está muy agradecida a sus vecinos que desde el primer momento la han apoyado y acuden con frecuencia a comprar a su establecimiento.

Abrió el 17 de junio y, hasta el momento, está encantada. Vende fundamentalmente productos de alimentación y, además, le da protagonismo a productos de elaboradores de su entorno o de concejos cercanos.

"La apertura de tienda ha sido un boom. Aquí hay un poco de todo, incluida la fruta y pan. Siempre me preguntan si voy a tener pan los domingos, y así lo hago. También vendo dulces y embutido de la zona", recuerda. Además de la gente del entorno que va a comprar a su establecimiento, también notó un incremento importante de compradores por parte de turistas y viajeros que se acercan a San Andrés. "Aquí me conoce mucha gente, normal, y les tengo mucho cariño porque aquí nací y me crié. Les estoy muy agradecida por el apoyo que me están brindando desde que abrí, pero también lo estoy a cuantos viajeros se pasaron por aquí este verano. Eso me ayudó mucho a empezar. En este pueblo no había nada y ahora les presta venir y comprarse algo", explica.

Dice no añorar para nada la ciudad. "No echo para nada de menos Oviedo, no hay nada como vivir aquí, con esta tranquilidad, y además estamos a un paso del centro y bien comunicados", afirma Elena Bello para quien vivir y emprender en el medio rural es posible. "Yo si creo que se puede emprender en el pueblo y además mis hijos, que ya son mayores, están encantados porque adoran San Andrés tanto como yo. Es importante que la gente vuelva al pueblo y decida emprender desde él, es esencial para evitar que queden vacíos".