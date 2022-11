Izquierda Unida de Asturias ha trasladado al Defensor del Pueblo los retrasos en las ayudas al alquiler que según sus datos afectan a cerca de 4.000 solicitantes. Algunos de los afectados están esperando por subvenciones de hasta 3.000 euros.

El coordinador de IU, Ovidio Zapico, denunció ayer las distintas varas de medir del Gobierno regional en la lucha para simplificar los procedimientos administrativos y reducir las trabas burocráticas. "Seguimos perdiendo la guerra contra la burocracia, contra la burocracia que importa a IU, que es la que afecta a las personas, porque aquí, en nuestro Gobierno autónomo, hay muchísimo interés en llenarse la boca, determinadas personas, en la guerra con la burocracia. Pero luego vemos que eso no es una realidad palpable para quien más lo necesita, que son las personas afectadas, como las que tenemos aquí con nosotros", se quejó Zapico.

La coalición denunció que ya han vencido todos los plazos administrativos, sin que los afectados hayan obtenido respuesta; de ahí que estén dispuestos a iniciar iniciará un litigio jurídico correspondiente ante lo que el coordinador general y diputado de IU señaló como una "fallida gestión" de la Administración autonómica en esta materia.

La plataforma de afectados por el retraso en estas ayudas han convocado una concentración de protesta frente a la Presidencia del Principado para el próximo martes, día 15. "Que Barbón dé la cara y tome medidas en este asunto. Tiene que ser él quien haga algo ya", reivindicó Yolanda Gutiérrez, portavoz del citado colectivo, que precisó que todavía hay medio millar de afectados pendientes de recibir la totalidad de la subvención mientras que "a la mayoría" se les adeuda el segundo pago.

Las "disculpas" de Barbón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, dijo que era conocedor de ese problema. "He hablado con muchos afectados", aseguró. "Tengo que pedir una y mil veces disculpas. A veces no llegamos a todo", comentó Barbón, que relacionó el colapso en esa tramitación con el concurso de traslados, que supuso mover a a un millar de funcionarios. "Hay muchos que ya han recibido las ayudas pero es verdad que quedan algunos, bien porque no cumplen todos los requisitos o por problemas con embargos. Hay problemas que intentaremos solucionar, pero hay algunos que no tienen solución", explicó el presidente del Principado.