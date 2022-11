Los empresarios piden aprender del error y evitar otro fiasco con los fondos de la UE

Los fondos para el cierre de la minería deberían ser una lección para evitar los errores cometidos ante el nuevo paquete de ayudas procedentes de la UE. Los empresarios instan a tomar nota y lograr una mejor gestión de las ayudas de Transición Justa a la vista del escaso impacto en el empleo que tuvieron los fondos por el cierre de la minería. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Tribunal de Cuentas Europeo señala que el beneficio de las ayudas al fin del carbón fue "limitado". En el conjunto de Europa se repartieron 12.500 millones de euros y Asturias fue una de las regiones beneficiarias. Y en el Principado se perdieron 2.400 empleos de minería, pero las inversiones solo permitieron crear 668 empleos. Al hilo de ese informe, Europa pide un uso más eficiente de los nuevos fondos de Transición Justa, una reclamación que asumen todos los partidos.

La presidenta de FADE, María Calvo, señaló al respecto que "hemos perdido oportunidades en el pasado y no podemos permitirnos que vuelva a ocurrir lo mismo con los fondos Next Generation: si queremos que supongan una transformación real debemos hacer partícipe al tejido empresarial".

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo reconoce que hubo impacto positivo de los fondos mineros "en el ámbito de las infraestructuras", pero no cumplieron su "principal destino que era recuperar puestos de trabajo para nuevos sectores", en sustitución de los perdidos en la minería. "Lamentarnos ahora poco aporta, pero aprendamos de los errores pasados y que ese último tren que son los fondos de transición justa se dediquen a generar actividad económica en Asturias, más concretamente en los territorios que más han sufrido deterioro económico y pérdida de empleo".

Luis Montes, secretario de Economía e Industria de la FSA, recalca que el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo analiza "las ayudas al conjunto de las regiones carboníferas en el conjunto de Europa" y no se ciñe exclusivamente a Asturias. Montes resalta que el documento destaca que ha caído el desempleo 10 puntos desde 2013 y que el compromiso climático de Asturias es superior a otras regiones. "La prioridad ahora, tras la parálisis a las ayudas al carbón de la etapa de Rajoy", es trabajar con la mayor agilidad para recuperar los fondos mineros, además de avanzar en la transición energética con un uso "eficaz y eficiente" de los fondos de compensación.

Pero Álvaro Queipo, secretario general del PP, considera que mientras que en España, entre 2014 y 202 "se ha cumplido sobradamente con la reducción de gases de efecto invernadero, se cerraron las minas en 2019 y estamos por debajo de las emisiones previstas para 2025". Y "a pesar de ello", señala Queipo, se "constata" que las alternativas de empleo al cierre de la minería "han sido un fracaso" y sólo se han cumplido "los compromisos con los trabajadores con prejubilaciones". Ante esta situación, Queipo señala que "las únicas ayudas con financiación para la Transición Justa en Asturias" han ido a Cangas del Narcea y no hay nada previsto para la central del Lada. Y pese al margen que tiene España, Queipo lamenta que Sánchez no quiera exonerar parcialmente a las industrias del pago de derechos de emisión, "pues le supondría reducir sustancialmente los 3.000 millones que ingresa con ese ‘impuesto’".

Por parte de Podemos, Rafa Palacios destaca que "de las siete regiones europeas analizadas, Asturias es la que presenta unas mayores tasas de desempleo", e indica que el proceso de destrucción de empleo en las comarcas mineras "ha sido aún más grave que en el resto del territorio". Lamenta Palacios la "falta de visión estratégica" y la "constelación clientelar" que "devoró los antiguos fondos mineros". Cree fundamental que el nuevo Fondo de Transición Justa se use de manera "más eficiente". En ese sentido, ya cuestiona el fin de los 70 millones con cargo a dichos fondos, empleados en rehabilitaciones "que no deberíamos estar asumiendo las administraciones, sino las empresas". "Los fondos mineros no pueden destinarse a pagar los pufos causados por las empresas mineras", indicó.

"La UE nos ha dicho algo que ya sabíamos, que los fondos mineros no han sido aprovechados en Asturias", señala Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, para quien "no han cumplido el objetivo para el que fueron dispuestos". Fernández señala a "los sindicatos mineros y los sucesivos gobiernos del Principado" como los corresponsables de "una nefasta gestión que ha impedido a Asturias aprovechar una palanca de reactivación".

Ángela Vallina, portavoz de IU, ve en ese informe el respaldo a su petición de "auditar y evaluar" los fondos de Transición Justa. En el informe del Tribunal de Cuentas, señala "Asturias no sale peor parada que otras regiones, y de hecho sobresale en algunas cuestiones", pero cree que "se ve que Asturias no era el problema y el cierre total no era necesario", por lo que el modelo podría haberse "acompasado" con el fin del carbón. "Es necesario evaluar para rectificar donde sea necesario", insistió.

El forista Adrián Pumares recuerda que ya en 2018 alertó de que "el acuerdo marco para la transición justa de la minería era una estafa". Cree que "renunciar a la soberanía energética fue un gravísimo error", y responsabilizó a PSOE y PP de "condenar al Principado a ser un desierto verde para fines de semana", fiándolo a unas ayudas "que no están sirviendo para los objetivos marcados".

Ignacio Blanco, portavoz de Vox, insistió en que "los fondos de recuperación no llegan y los que llegan se atascan". Por todo ello, cree que "lo que necesitamos son menos ayudas y más posibilidades de aprovechar nuestros recursos". Instó a que Asturias "sea soberana energéticamente" en vez de que los asturianos estén "condenados" a "cobrar el salario social". En ese sentido, Armando F. Bartolomé, del grupo mixto, cree que el informe confirma que los fondos se han utilizado "para cubrir necesidades que poco tienen que ver con la creación de empleo", por lo que cree que ha de ser "objetivo político prioritario" que no ocurra lo mismo con los fondos que ahora vengan de la UE.