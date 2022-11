Asturias quiere repetir el éxito de León, con 111.000 viajeros más el primer año del AVE

La llegada de los trenes de alta velocidad a Asturias supone una ventana de oportunidades que el sector empresarial ya comienza a explorar. Queda menos de medio año para mayo de 2023, la fecha destinada a marcar un hito en la historia de la región y la Cámara de Comercio de Oviedo ha encargado un estudio a la Universidad sobre la repercusión que puede suponer la llegada de tiempos y frecuencias ferroviarias propias del siglo XXI, a la vista de la experiencia vivida por otras ciudades, que ya dieron ese salto antes. Los datos de León ofrecen una primera pista del impacto que cabe esperar, ya que en el primer año de entrada en servicio de la alta velocidad desde Madrid recibió casi 111.000 viajeros más por tren que en el ejercicio anterior, o sea un aumento semanal superior a las 2.000 personas.

Esta cifra, que se traduce en un incremento del 44 por ciento respecto al número de pasajeros ferroviarios de ejercicios anteriores, forma parte de los primeros datos que han llegado a la Cámara de Comercio de Oviedo de ese estudio sobre la incidencia y posibles efectos que se esperan con la llegada de la alta velocidad a Asturias.

El AVE entre Madrid y León se inauguró en septiembre de 2015. En los primeros doce meses de esa conexión ferroviaria de altas prestaciones llegaron a León en tren 358.527 pasajeros, cuando en los doce anteriores esa cifra había sido de 247.561 viajeros por tren. El informe encargado por la entidad que preside Carlos Paniceres quiere conocer la incidencia y los efectos que la llegada de la alta velocidad ha supuesto para ciudades de tamaños tan diferentes como Alicante, Lérida, Málaga y Zaragoza, además de la citada León.

El estudio de la Cámara de Comercio analizará no solo la evolución anual en las cifras de pasajeros llegados en tren a esas ciudades sino también otros factores como, por ejemplo, el número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, ya que una de las novedades que introduce la alta velocidad ferroviaria es la posibilidad de viajes de ida y vuelta en el día en distancias medias. Sin ir más lejos, con motivo de la fiesta local de La Almudena, en Madrid, que se celebró el pasado miércoles, día 9, un convoy de bajo coste (low cost) llevó a medio millar de viajeros hasta Valencia con regreso en el mismo día a la capital de España.

El informe encargado por la Cámara de Comercio de Oviedo ahonda en la estrategia que ya inició hace dos años con un estudio de impacto económico acerca de la estación de esquí de Valgrande-Pajares, en el concejo de Lena, que valoraba en 6 millones de euros el volumen de actividad que genera en un año. El objetivo de la entidad cameral es anticipar escenarios y, sobre todo, fijar las potencialidades que permite esta nueva forma de desplazamientos y los yacimientos de negocio que puede abrir tanto en el corto como en el medio plazo.

La llegada de la alta velocidad ha tenido en otros puntos del país sus mayores efectos en el sector turístico, con los mayores repuntes en los dos primeros años de la entrada en servicio. "Ha sido superpositivo. La inauguración de la alta velocidad coincidió con la capitalidad gastronómica, lo que también contribuyó a que los resultados fueran mejores", reconoce Paula Álvarez, gerente de la Asociación de Hostelería de León. Se la circunstancia de que Oviedo es una de las tres ciudades que opta a la designación de Capital Española de la Gastronomía para el próximo año, en competencia con Pontevedra y Cuenca.

La gerente de la Asociación de Hostelería de León, no obstante, advierte de que "el mayor problema de la alta velocidad son los precios, sale caro". En cambio, uno de los segmentos que más recurre a este formato de transporte es el turismo de negocios. "La alta velocidad favorece y potencia el teletrabajo. León se ha convertido en dormitorio para mucha gente que necesita moverse por motivos laborales", destaca Paula Álvarez.

El Ayuntamiento de Oviedo ya mueve ficha para el despegue que se prevé con la mejora de la conexión ferroviaria entre Asturias y la capital de España. Alfredo García Quintana, concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, reconoce que todavía es "pronto para valorar su posible incidencia". Pero el edil ovetense se muestra convencido de que el AVE "será muy beneficioso" para corregir lagunas que hay en la actualidad. "Nos permitirá atraer grandes congresos que habían tenido interés en venir a Oviedo, pero que finalmente no lo hacen por los tiempos de viaje. El AVE abre unas posibilidades que antes no teníamos y nos cambia el panorama por completo", admite García Quintana. "Se trata de un segmento de mercado muy difícil de atraer si no hay una oferta adecuada de conexiones y costes", argumenta. El turismo individual y el de negocios son otros de los potenciales activos que pueden verse impulsados por la llegada de la alta velocidad a la región, a juicio de García Quintana, quien señala la próxima feria de Fitur como una de las posibles rampas de lanzamiento para que la capital asturiana defina su oferta y llegue a acuerdos con operadores como Renfe. "Ya hemos mantenido algún contacto con la compañía ferroviaria para desarrollar acuerdos que permitan una mayor presencia de Oviedo, apuntó el responsable de Turismo, quien dio por hecho que la futura conexión del AVE tendrá presencia en el stand de Fitur, "actualmente en licitación y en el que volveremos a incidir en la apuesta como "Origen del Camino", que solo lleva dos años y entendemos que puede ser nuestra señal de identidad". La patronal de la hostelería y el turismo, Otea, está a la espera del estudio y de las líneas que pueda apuntar el informe encargado por la Cámara de Comercio de Oviedo.