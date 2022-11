La cita previa multiplica las quejas de los ciudadanos y las dudas sobre su legalidad

El francés que popularizó Larra en "Vuelva usted mañana" tampoco habría arreglado nada de volver un siglo después en caso de hacerlo a Asturias. El sufrido emprendedor se quedaría con la misma impresión de los españoles que se plantea en aquel artículo: tendentes a no hacer hoy lo que puedas hacer mañana. Que se lo digan a los asturianos que desde la pandemia sufren en carne propia la pesadilla de la cita previa en los servicios de la administración pública, bien por teléfono, bien de forma telemática. El trámite puede ser agotador, e incluso no llegar a buen fin por el colapso de la red o porque, sencillamente, las centralitas están atascadas.

Con todo, los expertos advierten de que es de dudosa legalidad obligar a pedir cita previa para un trámite público una vez superada la pandemia y, por tanto, eliminado el riesgo sanitario. Lo cierto es que los problemas y las quejas se denuncian al mismo ritmo que crece el enfado ciudadano.

Cada administración tiene su librillo en la progresiva implantación de la cita previa y las restricciones a la atención presencial. Los servicios que dependen de la Administración General del Estado (AGE) son los más inflexibles. Seguridad Social, Agencia Tributaria, oficinas del DNI y Tráfico exigen como requisito imprescindible solicitar la cita previa para poder entrar en sus oficinas, como se puede ver en los carteles colocados en sus puertas, excepto en contadísimas excepciones.

El Principado no impone la cita previa como condición para la atención presencial, pero sí la recomienda para evitar esperas indeseadas o no tener que darse la vuelta al llegar a la oficina en cuestión porque el cupo de la jornada ya está cubierto. Mención aparte merecen las citas telefónicas de atención primaria en Sanidad, un quebradero de cabeza añadido para los pacientes. En los ayuntamientos, el manual de estilo es de lo más diverso, pero las colas en servicios como el del padrón cada vez son más frecuentes y repetidas en los municipios de mayor tamaño.

También hay cita previa en el registro civil: para oficializar un matrimonio, un bautizo o una defunción más vale haber cogido hora y día de antemano, si no será tarea imposible.

Uno de los colectivos más afectados por la exigencia de la cita previa y las trabas en aumento a la atención presencial son los mayores de 65 años, sobre todo por las dificultades que entraña pedir día y hora, ya sea de forma telemática o a través de los robots telefónicos.

La Dirección General de Tráfico parece haber sido el único departamento de la Administración General del Estado consciente de esa realidad y desde este año ha dado instrucciones a todas las jefaturas provinciales de Tráfico, incluida la de Asturias, para atender de manera presencial y sobre la marcha, sin tener que llamar antes, a todos los mayores de 65 años que se acerquen a sus oficinas, siempre y cuando sea para realizar gestiones propias y no de otras personas.

Los registros de la Delegación del Gobierno y de Hacienda completan el trío de excepciones a la exigencia ineludible de la cita previa, un requisito que genera problemas y retrasos cada vez mayores en la atención al público. "Las citas van muy retrasadas, la atención telefónica es nefasta y el ciudadano se encuentra con que no tiene manera de contactar con tramites que requieren urgencia, como una pensión de viudedad, una jubilación o un ingreso mínimo vital", reconoce Luis Miguel López, presidente de CSIF en Asturias en el ámbito de Administración General del Estado.

"El día a día se ha vuelto insufrible, para los ciudadanos y también para los funcionarios. Largas, gente crispada, trabajadores al límite y tensiones", describe Luis Miguel López, que achaca esa situación a la falta de reposición de personal, desde hace años.

"La mayoría de las oficinas están a la mitad o menos de la plantilla que debían tener. El resultado es que el ciudadano de a pie no recibe la atención en tiempo y forma para sus trámites que sí encontraba hace años", añade el representante de CSIF.

Y todo esto cuando los juristas ponen en duda que la decisión de las administraciones de mantener la cita previa –justificada en situaciones como la pandemia– sea ajustada a derecho. "No tienen completa libertad de organizarse como quieran, sino solo focalizando su actuación en el más eficaz cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 3. 1 de la Ley de régimen jurídico del sector público, entre los que se encuentra el servicio efectivo a los ciudadanos; y la simplicidad, agilidad y proximidad de los procedimientos y de las actividades materiales de gestión", expone el jurista ovetense Javier Junceda. "No pueden escudarse en sus estrategias internas en estos casos, sino que siempre deben supeditarlas a ese mejor servicio al ciudadano", añade.

Así las cosas, expone Junceda, la cita previa podría resultar justificada con el covid, pero no hoy. "Si bien las necesidades y recursos disponibles en materia sanitaria pueden aconsejar las citas previas en determinados casos, siempre que no afecten a la salud del paciente de forma evidente, a mi modo de ver no están sin embargo justificadas en los demás casos, máxime existiendo a disposición de la Administración tecnologías que pueden permitir la atención inmediata, y contando con una plantilla de personal generosa, al menos en el Principado".

Además, Junceda advierte de la falta de cobertura legal: "Apenas se prevén en normas reglamentarias internas, que a mi modo de ver colman con dificultades las necesidades de habilitación legal para servicios al público como los que están aún sometidos a cita previa".