Los dueños de pisos de alquiler, en la ruina por la exención de pago de los vulnerables

Algunos son jubilados que hace décadas lograron comprar un piso "quitándolo de comer" y ahora no pueden sacarle provecho porque sus inquilinos no pagan y les ocupan la vivienda. La prohibición de los desahucios de las personas en "vulnerabilidad social", dictada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, les ha dejado sin posibilidad de cobrar un duro. Hay quien acumula hasta tres años de impagados. Y cuando recuperan sus viviendas, se encuentran con que las han desvalijado y destrozado. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJA que obliga al Principado a pagar la deuda de 4.010 euros de un inquilino vulnerable a un propietario de la calle Azcárraga de Oviedo –cuyos intereses defiende el abogado Luis Olay–, y que consolida un criterio que ya estableció la misma sala en julio, es una tabla de salvación a la que piensan agarrarse los integrantes de la Plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler –que se reúne en un local sindical de Gijón– pues considera que estos pagos deben generalizarse por parte del Principado, como ocurrió con las cláusulas suelo.

Dentro de la plataforma hay casos sangrantes. Salvador Zapico y su mujer, Leonor Morales, alquilaron el piso que tienen en La Calzada a una señora de 49 años que "lleva 37 meses sin pagar un céntimo". "No dice nada, no coge el teléfono, la han declarado vulnerable y está en el piso gratis, por culpa de la ley que impide los desahucios. Esto nos está destrozando económica, anímica y psicológicamente", clama Salvador Zapico, de 82 años. "Yo cobro una pensión media, y tengo que pagar 200 euros de impuestos", añade. Su esposa, Leonor Morales, jubilada de la Agraria, se queja de que su inquilina "cobra el doble que yo, tiene una parte de una propiedad y la ponen como ‘vulnerable’, con toda la salud del mundo para trabajar. Nos sentimos impotentes".

En el caso de Joaquín Mori Vigil, su inquilina, una mujer de 45 años, con dos hijos, "lleva dos años y medio que no paga", pero él tiene que pagar los impuestos y el IBI, sin olvidar los gastos del agua, la basura y la comunidad, que son unos 120 euros al mes. "Ella dice que no se va si no se lo dice un juez, que es vulnerable", añade. Jubilado con una pensión media, compró el piso "cuando no tenía ni para comer, y ahora esta señora se ríe de mí, el abogado dice que tiene las manos atadas, nos están avasallando".

Alfredo Alonso Noval, de 77 años, y su esposa, María Amalia Coto, pusieron de alquiler el piso de los padres de él, en la calle Caveda, 38, de Gijón, y ahora están viviendo lo que consideran "una injusticia". Su inquilina les debe la friolera de 14.380 euros: 4.680 de 2020, más 4.635 de 2021 y 5.065 de este año, y no pueden sacarla del piso a pesar de que cuentan con una sentencia que se lo permite. "He tenido un cáncer a consecuencia de esto. Alquilé a una chica con un hijo y ahora está viviendo con el querido, su hermano y la mujer del hermano. Se declararon insolventes y no hay forma de que dejen la vivienda".

Recuperar un piso al cabo de un largo periodo de tiempo es la noticia que esperan los afectados, casi tanto como cobrar el dinero adeudado. El problema es que los pisos quedan "para el arrastre". A Ramona Blanco Villa, "Mony", que tiene un centro de yoga en Gijón, acaban de devolverle el piso que tuvo en alquiler en la calle Ampurdán, después de año y medio. "Cuando entré en la casa quedé ‘flasheada’. El piso está para tirar. Se llevaron la televisión, los muebles de cocina, cayeron las puertas, faltan las bandejas de la nevera, y al abrirla tiraba para atrás de comida podrida, hay juguetes por todas partes, faltan los respaldos de las sillas, el suelo está rascado como si hubiese pasado una máquina por encima... La nevera, el friegaplatos, la lavadora, que se compró hace siete años, está todo para tirar. No creo que lo haga con 20.000 euros", enumera.

Su inquilina llegó a deberle hasta 6.000 euros. "Era una pareja y los hijos. Les cobraba 370 euros, incluida la comunidad y el agua. Cuando llevaban año y medio, ella dijo: ‘Yo voy al paro, ahora le toca trabajar a él’. En septiembre de 2021, dejaron de pagar. No les renové, porque quería vender el piso. Por fin, este lunes fui con la Policía, que les dijo: ‘Tienen media hora para desalojar’. Ellos dijeron: ‘Conocemos nuestros derechos’. Y los policías les respondieron: ‘Les llegó el aviso hace un mes y medio’. Cogieron la ropa y la metieron en cajas, tenían cinco bicicletas de niño, dos carricoches...", describe la propietaria.

Ya quisiera Marisa Fernández Dopazo, de 62 años, recuperar el piso del barrio gijonés de Pumarín que tiene alquilado desde abril de 2020. "El precio al mes era de 300 euros, por un piso amueblado. A partir de julio de ese mismo año dejó de cobrar, aunque recibió algo en octubre. En enero, mi abogado inició el trámite de desahucio, pero llegó el covid y se aplazó el juicio hasta noviembre. Le ofrecieron una casa (a la inquilina) y no quiso ir. El lanzamiento iba a ser en enero, pero dos días antes recurrió y se aplazó, primero hasta abril y luego hasta julio. Por sentencia, el juez estableció que se marchase el 31 de diciembre. El último recurso fue el 20 de octubre. Se alegó que había tenido follones con la Policía Nacional. Y ahora la inquilina aduce que no, que es persona vulnerable, con un 49 por ciento de discapacidad e hijo menor a cargo". La propietaria de la vivienda, que a su vez está cobrando una pensión pequeña, confiesa su desesperación. "Nadie me paga nada. Esto me está minando la salud", asegura.

A Susana Rivas, con un piso en alquiler en el barrio gijonés de Pumarín, le deben la friolera de 11.000 euros, pero no se hace muchas ilusiones: "Nunca voy a recuperar el dinero". La casa solo la recuperó después de dos años, ya que la inquilina adujo "que era vulnerable". El piso se lo dejaron para tirar. "Faltaban colchones, lámparas, sillas, apagaban los cigarrillos en el parquet...", denuncia.

Jaime Acevedo, portavoz de la Plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler, tenía un piso alquilado en Tremañes. Sus inquilinos le dejaron 32 meses a deber, "12.800 euros, más los destrozos causados por el vandalismo. Arrancaron hasta los enchufes, los radiadores, se llevaron los muebles, la lavadora...", dice, mientras muestra las fotos de cómo le dejaron el piso. "Con estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Cerrar la vivienda, venderla y hasta luego. No hay vivienda de alquiler porque no hay seguridad. Si nos dan seguridad, tendrán más vivienda", dice. Y en cuanto a cobrar las deudas, especialmente las provocadas por la prohibición de los desahucios, se pregunta cuándo se pagará. "Para la primera instancia, se necesita año y medio. No somos ricos, muchos propietarios se están yendo a la ruina", se queja. Por eso propone que la sentencia que obliga al Principado a pagar una deuda sirva de modelo y que se habilite un juzgado para agilizar los cobros. El problema es que el Principado solo se haría cargo de las deudas desde la declaración de vulnerabilidad, y no antes. Para complicar más el asunto, solo paga una vez recuperada la vivienda. "Además, solo hay 38.000 euros presupuestados para 40 propietarios afectados", dice Acevedo. Por eso proponen medidas como las que ya aplica Ayuso en Madrid, por el que la comunidad paga al propietario en caso de ocupación.