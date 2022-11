Un jubilado asturiano espera más de medio año para que la Seguridad Social le calcule su pensión

La necesidad de conseguir una cita previa para hacer cualquier trámite con la administración (una regulación instalada tras la pandemia), ha ralentizado cuanto menos gestiones que se vieron obligados a hacer en los últimos meses cientos de asturianos. LA NUEVA ESPAÑA ha impulsado una campaña a través de su página web (puedes ver el formulario al final de esta información) para conseguir contar con testimonios de esta burocratización de la administración.

Uno de los lectores que ha escrito al periódico, José Antonio López, asegura que lleva más de cinco meses esperando por una cita con la Seguridad Social para poder calcular su pensión. "Logré en principio una cita que no me querían dar por teléfono porque decían que lo podía calcular yo por la web", relata. No es el único con este problema. Jesús Fernando Bousoño también se ha puesto en contacto con este periódico. "Llevo esperando que resuelvan el expediente de mi jubilación un mes y 20 días y aún no se nada", relata.

Buzón de quejas

Desde el fin de la pandemia, la “cita previa” se ha quedado en algunas administraciones. Aunque planteada como una forma de ordenar y facilitar la atención a los ciudadanos, se ha acabado convirtiendo en una pesadilla para muchos: teléfonos que nunca se descuelgan, situaciones en las que se deniega la consulta a quien llega pese a que no hay nadie esperando para ser atendido, trámites urgentes para los que se cita demasiado tarde... Son decenas las situaciones que los asturianos y asturianas han vivido en estos meses en su relación con las administraciones, como ha detallado y denunciado en numerosas ocasiones LA NUEVA ESPAÑA. Por eso, nos gustaría contar tu caso, con la debida confidencialidad. Solo tienes que contarlo en este formulario y rellenar tus datos, que servirán para que nos pongamos en contacto contigo para publicar tu denuncia, en las condiciones de confidencialidad que corresponda a cada caso.