Lluvia de millones en Asturias. Si el viernes, un acertante de Gijón ganó millón de euros gracias al sorteo del "Once del once de la ONCE", ayer un apostante de Oviedo se llevó 1,22 millones en el sorteo de la lotería primitiva, al conseguir un premio de primera categoría. Fue el único acertante de la combinación ganadora, formada por los números 1, 34, 9, 36, 28 y 19 (con el 33 como complementario). Al cierre de esta edición solo se sabía que había sellado su boleto en la administración de loterías número 31, situada en el 11 de la calle Río San Pedro. No hubo acertantes de la categoría especial.

Es el segundo premio millonario que cae en Oviedo en los últimos cinco meses, ya que en junio un único acertante de la primitiva se llevó 11 millones de euros, lo que lo convirtió en el ganador más afortunado de cuántos se registraron en la historia de las loterías en la capital asturiana. De otro lado, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) reveló ayer que cada asturiano se gastará una media de 91,1 euros para el sorteo de Navidad de este año 2022. Asturias es la segunda comunidad autónoma con más gasto por habitante en este sorteo, solo por detrás de Castilla y León, que gastará una media de 101,2 euros por habitante. Ambas cifras son claramente superiores a la media nacional, ya que se prevé que cada español gaste una media de 63,82 euros en comprar décimos y participaciones para el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad, que se celebrará el 22 de diciembre, frente a los 66,6 euros de 2021, según la cifra de consignación por habitante de la SELAE.