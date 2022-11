Aluvión de quejas ciudadanas por la lentitud y los obstáculos de la Administración

LA NUEVA ESPAÑA recibió ayer un verdadero aluvión de mensajes de ciudadanos descontentos con la Administración, por su lentitud y la cantidad de obstáculos que pone en la atención al público. Teléfonos que no se descuelgan, consultas para dentro de varios años, imposibilidad de conseguir citas previas, solicitudes de jubilación que quedan atascadas sin explicación alguna, listas de espera interminables... Son las pesadillas que la burocracia provoca en miles de asturianos.

También hubo personas que rellenaron el formulario habilitado en la página web de este periódico (lne.es) que señalaron que preferían que su escrito no se hiciera público, pero dejaron constancia de su malestar por diferentes problemas vividos con servicios, oficinas y departamentos de las diferentes administraciones. Otras alabaron el funcionamiento de las entidades públicas, en especial del ámbito sanitario. Este periódico irá publicando las experiencias de los afectados en los próximos días, en este serial, que lleva por título "Vuelva usted mañana". Estas son algunas de las recibidas ayer.

Dos días para que atiendan el teléfono

«Tenía que repetir una analítica, la hice por el seguro particular y solo quería comentar el resultado con la médica de cabecera. Dos días para que cogieran el teléfono en el centro de salud. Solo quería cita telefónica y me la dieron ¡para 15 días después! Si es presencial puedo quedarme sentada esperando. Con razón se colapsan las urgencias de los hospitales».

V. G., Oviedo

Las citas tardan tanto que «da tiempo a morir muchas veces»

«La frase ‘Vuelva usted mañana’ ya está en desuso, porque llamas cien veces al ambulatorio para solicitar consulta médica y no te cogen el teléfono. La atención de los empleados de estos centros es paupérrima y muchas veces con malas formas y poca educación. Donde atienden bastante bien es en el HUCA, pero las citas, para dentro de seis meses, un año... Da tiempo a morir muchas veces. En resumen, un auténtico despropósito».

J. M. G. A., Oviedo

Una rehabilitación «preferente» atascada

«Rompí el húmero del brazo derecho el 4 de agosto pasado. Me operaron el 12 ese mismo mes y me pusieron como ‘preferente’ para empezar la rehabilitación. El pasado 31 de octubre, acudí al medico de rehabilitación y, evidentemente, debo hacer rehabilitación dada la severa fractura que tengo, que necesitó ocho clavos. Todavía no me han llamado para empezar... a pesar de ser ‘preferente’. Si con una persona preferente tardan mas de cuatro meses, de momento... ¿Alguien que no sea preferente...? A todo esto, ante la tardanza, estoy yendo a rehabilitación privada, porque si no, igual no levanto ni el brazo. Lamentable todo. Yo puedo pagarlo, ¿y el que no?

J. H., Oviedo

Alabanzas para un centro de salud

«Vivo en el concejo de Castrillón, solo puedo hablar alabanzas de mi centro de salud de Raíces. Está semana misma llamé para ponerme una vacuna, a la media hora me llamó la enfermera para darme cita. Es un ejemplo que pongo, pero de momento no tengo ninguna queja de ellos. Desde aquí les doy las gracias a los médicos y enfermera».

P. D. R., Castrillón

Un viaje de 120 kilómetros para nada

«Mi caso, y el de todo el mundo, es que el sistema de cita previa, que solo sirve para que el funcionario no pegue ni golpe y vaya a hacer sus compras al súper en horario de trabajo, es complicado, aún más con nuevas trabas y letra pequeña para hacer gestiones por una tercera persona. No basta con llevar poder de representación, hay que leer la letra pequeña de la reglamentación. Yo hice 120 kilómetros para una sencilla gestión de mi esposa ante la DGT de Gijón. No había nadie esperando, los funcionarios sesteaban, como es habitual. Sin embargo, un simple papelito que podía conseguir en el acto, no servía: hay que sacar nueva cita previa y hacer otros 120 kilómetros. ¿Por qué si no hay cola y todo el mundo mira al techo, se empeñan en volver a la cita previa? Es un descaro».

J. C., Caravia

La Seguridad Social no coge el teléfono

«El problema más grande que tenemos es con la Tesorería de la Seguridad Social: no te atienden por teléfono, y una persona mayor, para cualquier consulta, tiene que desplazarse a Luarca».

M. M., El Franco

Espera para resolver una jubilación

«Llevo esperando a que resuelvan el expediente de mi jubilación un mes y 20 días y todavía no se sabe nada».

J. F. B., Gijón

«Me atienden bien, no quisiera verme como los madrileños»

«Yo estoy muy agradecida al HUCA, La Lila y Monte Naranco, que siempre me atienden muy bien y lo máximo que espero para trauma, cirugía, mamografía, etcétera, es tres meses. Es de bien nacidos ser agradecidos. No quisiera verme como los madri­leños».

M. I. L., Posada (Llanera)

Una cita médica para dentro de tres años

«Solicité una cita para realizar una colonoscopia en julio del 2022 y me dan cita para ese mismo mes del 2025, con antecedentes de pólipos en el colon».

C.P. R., Oviedo

Cinco meses sin saber el importe del retiro

«No es el caso, pero innumerables veces que llamamos, toda la familia, al centro de salud de El Cristo y no lo cogían. Ibas en persona y los veías charlando entre ellos, pero sin coger el teléfono. El caso: después de 50 años cotizando (empecé a los 14) quería saber lo que me quedaría de jubilación. Logré una cita que no me querían dar, por teléfono me decían que lo podía calcular yo. Pero les insistí en que, debido a que trabajé en algunas etapas en más de una empresa a la vez, el propio sistema informático de la Seguridad Social me indicaba que me dirigiese a ellos. Tras enfadarme y decir que si no me daban cita pasaba directamente a reclamar, me dieron cita. Una funcionaria muy amable me tramitó la instancia, pero hasta hoy. Ya ella me lo advirtió que, a veces, no lo calculaban. Fue hace cinco meses y ni se dignaron a contestar. A punto de jubilarme, después de más de 50 años de trabajo no sé lo que me va a quedar».

J. A. L., Oviedo

Impedimentos para mayores y autónomos

«Como autónomo al frente de una asesoría, las desfachateces que de un tiempo para acá observo por parte de las administraciones son flagrantes. Puedo dar fe tanto en primera persona (por mi actividad profesional y trato continuo con las administraciones) como por el de numerosos clientes míos. Regento una asesoría en una zona rural (Navelgas) y mis clientes suelen ser personas que no tienen la Administración cerca, con lo que el blindaje de esta pone muchos más impedimentos a que personas (generalmente mayores y pequeños autónomos) tienen que, sí o sí, caerse en servicios profesionales de ámbito privado para trámites tan sencillos como sacar cita para renovar el DNI, obtener una vida laboral u obtener un duplicado de pago de una deuda con la Seguridad Social. Los teléfonos no están operativos, la atención presencial solo con cita previa (y con suerte ya que generalmente la operativa muchas veces ni está disponible), quieren mutar y despersonalizar todo a teléfonos 900, asistentes virtuales y cuentas oficiales de Twitter. Queda uno a merced tan solo de ciertos contactos que pueda seguir manteniendo para de vez en cuando aclarar cosas o que te saquen de un apuro. Como ejemplo, una solicitud de jubilación de un cliente del concejo de Tineo (pertenecería a la Administración de Luarca o Cangas de Narcea) ha ido a parar a la Dirección Provincial de Tenerife. Mientras que aquí se resolvía en 15 días, allí han pasado más de 75 días hasta obtener resolución. Si hoy precisas un certificado de asistencia sanitaria para un viaje a la UE, el sistema te vincula a un trámite online en el que una maquina solo te lo envía a casa si el 100% de los datos dados coinciden con los que ellos tienen. Es común si por ejemplo tu pones Lg Navelgas no te llegue porque ellos tengan ‘lugar’ o sinsentidos similares... Se ha dado la vuelta en la Administración de la Seguridad Social a gente desplazada de los Oscos que tras desplazamiento a Luarca no han sido atendidos pese a que, tras haberlo explicado, comentaron que ni la cita previa podían pedir online. Acompañado además de cero empatía y formas totalmente repulsivas para casos de pensionistas, gente de edad avanzada o similar.

A. P. L., Navelgas (Tineo)

«Me mandan de un sitio a otro, no sé qué hacer»

«No me coinciden los años de vida laboral con las bases de cotización, pues en estas me salen casi tres años menos, con su repercusión a la hora de la jubilación. En una me dan 35 años, y en las bases de cotización, 32 y 7 meses, y no sé cómo solucionarlo, pues de un sitio me mandan a otro y ya no sé qué hacer».

J. A. R., Antequera (Málaga)

Falta de atención y medios en la sanidad

«Sufrí maltrato infantil, soy discapacitada y sufrí maltrato y acoso tanto en casa como fuera. Ello me derivó en trastorno de la personalidad y trastorno alimenticio con 15 años, y a día de hoy sigo con la misma enfermedad (bulimia). Siguen sin controlarme, nunca me han dado una cita con el endocrino, las consultas psiquiátricas y psicológicas son espaciadas a no ser que intentes suicidarte, que entonces son cada 15 días, y a día de hoy mi enfermedad es crónica por falta de medios y atención por parte de la salud pública».

N. V. M., Gijón

Otros mensajes. Hubo varios lectores que enviaron sus apreciaciones sobre el funcionamiento de la Administración, pero que solicitaron que no apareciera su nombre en público. Están en este caso incluso algunos funcionarios y cargos públicos, que prefieren no buscarse «problemas» en sus ocupaciones. Una de las personas que pidieron mantenerse en el anonimato envió el siguiente escrito: «Desde la pandemia, solo dan cita para determinados trámites (alta y baja de empleadas de hogar y otros determinados). Para el resto no dan cita, te dicen directamente que tienes que presentar los documentos electrónicamente. Y cuando dices que la ley 39/2015, al ser persona física, no obliga a la presentación electrónica, te dicen que lo tienes que presentar igualmente y que no te dan cita. Y que si no estás conforme, que presentes una queja. Cualquier trámite fuera de lo que ellos digan tiene que ser electrónico. Obligan a personas físicas a presentar electrónicamente los documentos, en contra de la ley 39. No se puede hacer lo que están haciendo. Pidan ustedes cita para comprobarlo para solicitar, por ejemplo, una rectificación de vida laboral o cálculo de jubilación». LA NUEVA ESPAÑA seguirá publicando en los próximos días más casos recibidos ayer, así como aquellos que lleguen en las próximas jornadas.

Desde el fin de la pandemia, la “cita previa” se ha quedado en algunas administraciones. Aunque planteada como una forma de ordenar y facilitar la atención a los ciudadanos, se ha acabado convirtiendo en una pesadilla para muchos: teléfonos que nunca se descuelgan, situaciones en las que se deniega la consulta a quien llega pese a que no hay nadie esperando para ser atendido, trámites urgentes para los que se cita demasiado tarde... Son decenas las situaciones que los asturianos y asturianas han vivido en estos meses en su relación con las administraciones, como ha detallado y denunciado en numerosas ocasiones LA NUEVA ESPAÑA. Por eso, nos gustaría contar tu caso, con la debida confidencialidad. Solo tienes que contarlo en este formulario y rellenar tus datos, que servirán para que nos pongamos en contacto contigo para publicar tu denuncia, en las condiciones de confidencialidad que corresponda a cada caso.