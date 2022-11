Las críticas en internet no siempre son buenas. Pero al menos lo que se espera es que sean fundadas. Por eso de cuando en cuando se hace viral una crítica de un turista a alguna de las excelencias de nuestra comunidad. Hoy ha sido un turista de Castilla el que ha criticado los Lagos de Covadonga por dos razones fundamentales: hace demasiado frío y, encima, "la carretera es muy estrecha", asegura este visitante que dejó su opinión en una popular web muy consultada por lo que viajan para encontrar sitios recomendados.

"Pudimos subir en coche. El paisaje es impresionante pero no creo que sea un lugar imprescindible, el camino para subir es el más peligroso por el que he ido, no tiene nada de seguridad, la carretera está descuidada y es muy estrecha, no entran dos coches", relata este turista haciendo hincapié en que "para la inseguridad que tiene la carretera, no merece la pena el paisaje". "Por no hablar del increíble frío que hacía al acercarse al lago. Era un frío ártico totalmente", remata.