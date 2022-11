"Este curso será complicado, pasaremos frío. La energía no nos da un respiro, como tampoco se lo da a nadie. Tendremos que ir un poco más abrigados a clase y a los laboratorios, aunque esto será algo coyuntural". Lo dijo ayer el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la festividad de San Alberto Magno, patrono de las facultades de Biología, Ciencias, Geología y Química. El máximo responsable académico contestó así al decano de Biología, José Manuel Rico Ordás, que como anfitrión de la celebración pronunció un discurso en el que afirmó que, como consecuencia de la crisis energética, este año "pasaremos frío y penurias".

La Universidad, al igual que otras tantas instituciones, ha retrasado este otoño el encendido de la calefacción quince días. Debía de haber entrado en funcionamiento el 2 de noviembre y finalmente lo hará hoy, como muchas comunidades de vecinos. Las novedades no acaban ahí, pues el Rectorado ha limitado a 19 grados la temperatura máxima en las aulas en cumplimiento de las medidas de ahorro energético decretadas por el Gobierno el pasado agosto para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania. En algunas facultades, no obstante, ven difícil seguimiento a esta acción, ya que en muchas salas "no hay termostatos". El plan no es exclusivo de la Universidad de Oviedo, sino que está acordado con la alianza G9 de campus españoles.

Todo ello persigue mitigar el "facturazo" eléctrico, que sigue en ascenso en la institución académica asturiana. Pese al ahorro en energía, los costes energéticos de enero a agosto se duplicaron, pasando de 1,7 millones en 2019 a 3,5 millones en 2022. El impacto en el gas de las calefacciones tampoco fue mejor: la institución rebajó un 5,7% su consumo, pero la factura engordó casi un 50%. El equipo de gobierno de la Universidad ya optó el curso pasado por apagar la calefacción un mes antes de lo previsto así como por cerrar edificios durante una quincena en agosto y limitar actos en fines de semana. En esta línea, la próxima Navidad cerrará toda la Universidad, concretamente la última semana de diciembre y la primera de enero.

El decano de la Facultad de Biología, José Manuel Rico, aprovechó la fiesta de San Alberto Magno para hacer una petición al Rector, como el año pasado hizo referido a la falta de espacio el responsable de la Facultad de Ciencias, José Manuel Noriega –ayer también presente, junto a José Ramón Bahamonde (Geología) y Susana Fernández (Química)–. Su reclamación fue sobre el proceso de admisión de nuevos alumnos en estudios de grado. "El proceso de matriculación es manifiestamente mejorable. Pese a la gran demanda, en nuestros grados de Biología y Bioquímica quedaron plazas libres porque los plazos son increíblemente largos. Eso ha provocado que los últimos estudiantes hayan entrado hace apenas unos ocho o seis días", criticó.

El rector Villaverde recogió el guante de Rico y prometió una solución. Es más, avanzó que su equipo ya está trabajando en una "revisión a fondo" del proceso de matriculación. "Es cierto que los plazos se retrasan demasiado. En los tiempos que vivimos creo que no tiene sentido dar a los alumnos márgenes de quince días. Tenemos que mejorar, porque no somos competitivos en este sentido y eso nos hace perder alumnos. Adquiero ante vosotros el compromiso de solucionarlo", expresó. Pese a la crisis demográfica, la Universidad de Oviedo perdió este curso menos alumnos de los esperados. En los campus asturianos estudian a día de hoy 17.042 alumnos frente a los 17.227 del curso 2021/22, de los cuales 4.222 son de nuevo ingreso, mientras que el año pasado eran 4.342. La bajada, por tanto, en nuevos estudiantes es de 120 jóvenes.