La atención al público "no se puede cambiar de un día para otro", señalan los abogados

Los abogados no tienen un trato preferente para la realización de gestiones de sus clientes ante la Administración, salvo que haya convenios puntuales como los existentes, por ejemplo, con los ayuntamientos para poder consultar los atestados de tráfico o con Instituciones Penitenciarias para poder acceder a los centros penitenciarios a fin de hablar con sus clientes. En el resto de áreas y servicios, "los abogados tenemos las mismas reglas que un ciudadano de a pie", comenta un jurista especializado en derecho administrativo que recela del punto de inflexión que han aprovechado algunas administraciones desde la pandemia del coronavirus para restringir la atención presencial al ciudadano. "El protocolo ha sustituido a la ley y así estamos en España, con la administración mirándose su propio ombligo y encajar la atención pública con sus horarios y permisos, cuando en Europa el concepto es que el ciudadano merece un trato de cliente por parte de la administración", argumenta un abogado que ya ha tenido que modificar su estrategia laboral, pidiendo citas por adelantado para poder presentar los recursos de alzada antes de que venzan los plazos. "El sistema te obliga a actuar así, aunque luego no vayas a la cita, porque algunos plazos expiran en solo diez días. De esta forma te aseguras tener una posibilidad de presentar los recursos en unas fechas estratégicas, en las que suelen preverse mayores cargas de trabajo", asegura.

Luis Albo, decano del Colegio de Abogados de Oviedo, subraya "la mejora de la eficiencia que persiguen iniciativas como la cita previa, para evitar que se produzcan aglomeraciones en determinados horarios y servicios", Y pone como ejemplo, las oficinas de Extranjería, según le ha relatado alguno de sus compañeros. "Es mejor ir con día y hora concertada que tener que esperar dos horas", comenta el decano de los abogados que advierte de la necesidad de una campaña informativa porque "la cita previa y el teletrabajo, con todas las novedades que entraña en la relación con la administración, han llegado para quedarse".

La necesidad de formación también es otra de las carencias en este cambio drástico, que ha supuesto para la ciudadanía, la prioridad de la cita previa y la atención telemática. "No toda la gente dispone de las herramientas y los conocimientos para manejarse en la atención telemática y las gestiones on line", coinciden distintos profesionales consultados por este periódico. La pandemia, recuerda Albo, obligó a los abogados "a agudizar el ingenio y diligenciar cuestiones que no se podían hacer de manera presencial". Y detalla que en la administración de justicia, donde hubo cita previa, " ha ido desapareciendo".

"Margen en casos urgentes"

La conveniencia de una mayor flexibilidad es una de las asignaturas pendientes señaladas por un colectivo habituado a tratar asuntos de índole administrativa, que abarcan instancias estatales, municipales y autonómicas. "Es que ahora si te encuentras ante una situación urgente no tienes la posibilidad, que sí existía antes, de acudir a las oficina que sea necesaria porque el vigilante tiene un listado de la gente que puede acceder. Y no hay manera de franquear la puerta. Es una realidad bastante frustrante", concluye un abogado ovetense.

Los problemas empiezan cuando la Administración no atiende el teléfono

Diez minutos perdidos con un robot. Un lector relata un caso que tacha de "patético" por una espera innecesaria. "Llamo a Muface para solicitar un talonario de recetas. Se pone el funcionario y me dice que llame a otro número. Conecto con una máquina, en algún momento no seguí el algoritmo y se cortó dándome las gracias. Vuelvo a llamar, en total unos 10 minutos, y al final la máquina me dice que ‘la petición ha sido cursada correctamente’. Como supongo que la máquina no llevó el talonario a correos, entiendo que mejor hubiera tomado nota el funcionario y hubiese sido todo más rápido". J. A. A. (Oviedo).

Esperando con incertidumbre una consulta. "Con antecedentes de cáncer de colon en mi madre y mis tíos y en revisiones anteriores ya me habían quitado pequeños pólipos, tengo cita solicitada desde mayo de 2022. Ycon la incertidumbre por mi edad, pues tengo 71 años, de no tener derecho a ella, ya que a partir de los 70 años la sanidad pública no cubre esa prueba", expone M. F., de Oviedo.

El obstáculo de la atención telemática. Una tinerfeña relata las dificultades que se encuentra para poder pagar una sanción a la administración central. "Soy una jubilada de 71 años que solo quiere pagar una multa que me han puesto en la Seguridad Social, pero no hay forma. Si consigo que me cojan el móvil es para dirigirme a una página web, la cual va tan rápido que me es imposible entenderlo. Me gustaría que todo volviera a la normalidad. No todos nacemos con conocimientos de esa tecnología, eso deberían tenerlo en cuenta los organismos del Estado". H. D. M. Arona (Tenerife).