Denuncian por prevaricación al director general del Principado que firmó la resolución previa a la eliminación de un lobo en los Picos de Europa

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Asturias una denuncia por prevaricación contra el director general del Medio Natural y Planificación Rural, David Villar, como firmante de una resolución que abre la puerta a eliminar un lobo en el parque nacional de los Picos de Europa.

Según Ascel, el director general resolvió la eliminación del lobo antes del contar con el preceptivo informe (no vinculante) del Ministerio. Además, considera que se ha infringido la normativa vigente porque «no se demuestra que no existan otras soluciones satisfactorias, que ni tan siquiera se han buscado»; «no se justifica que no se afecte al estado de conservación de la especie», y «no se demuestran perjuicios importantes» por los ataques del lobo en la zona en la que se eliminará al ejemplar.

Asimismo, los antecedentes de hecho de la resolución firmada por David Villar explican que trae cuenta de una propuesta realizada en diciembre de 2020; esto es, anterior a la incorporación del lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que podría ser también contrario a la ley. Más: uno de los fundamentos de derecho de la resolución se apoya en el plan director y plan rector de uso y gestión de los Picos de Europa, «que no existe», pues aún no se ha aprobado y el anterior fue anulado por los tribunales de justicia en 2005.

Finalmente, Villar justifica la resolución por un supuesto «estado de conservación favorable (del lobo) en el ámbito del parque nacional», algo que, según Ascel, es un «concepto inexistente». «El único estado de conservación válido es el asignado a una región biogeográfica» (en España solo hay tres: atlántica, mediterránea y alpina) o a un estado, «y solo hay una población de lobos en consideración para toda España, restringida al cuadrante noroccidente, que excede ostensiblemente al parque nacional de los Picos de Europa, pues incluye Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y el País Vasco», detalla Ascel.

Ascel critica que se maten lobos en un parque nacional, «máxima figura de protección del lo ambiental en este país, donde prevalecen los intereses ambientales sobre los humanos, según la legislación vigente». Según este grupo ecologista, la resolución «oculta la realidad» al afirmar que se autorizan trabajos previos a la extracción, cuando lo que se permite es la propia extracción del animal.

El colectivo conservacionista resalta que ha recurrido el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2022.23, que establece un cupo de 28 lobos a abatir como «cifra orientadora tope», lo que es «contrario al marco de protección legal bajo el que las muertes serían autorizadas, solo y exclusivamente, de forma excepcional, no a priori, y siempre bajo unos criterios que deben cumplirse estrictamente, cumplimiento que no se da para uno de ellos durante el próximo sexenio relativo al estado de conservación, que es ‘desfavorable e inadecuado’, según el propio Ministerio para la Transición Ecológica».