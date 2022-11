La ley del “solo sí es sí” tiene “deficiencias que debieron subsanarse”, asegura la directora de Igualdad del Principado

“Es urgente modificar la ley, porque tiene deficiencias que ya se avisaron en su momento y que deberían haberse subsanado antes de su aprobación”. Así de categórica se expresa la directora general de Igualdad del Principado, Nuria Varela, quien considera “urgente” modificar la llamada Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la ley de “solo sí es sí”. Varela considera que hay que “estudiar las sentencias con detenimiento” así como el texto legal, “porque está claro que el objetivo de la ley no era rebajar las penas”. En resumen, el objetivo de la ley que impulsó la parte de Podemos del Gobierno central, “era loable”, pero “la redacción final no ha sido adecuada”.

Varela echa por tierra el argumento de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que atribuyó las sentencias que rebajan las penas a condenados por agresiones sexuales a un fallo de los jueces en la aplicación de la ley. “Llevamos tiempo pidiendo formación especializada a todos os operadores jurídicos, y en Asturias hemos realizado cursos, pero en este caso no se trata de qué formación tengan los jueces o de que haya jueces y juezas machistas o con resistencias a la ley; se trata de una ley con serias deficiencias”. Ella misma ha recalcado que en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación de la ley instó a que “se dedicara más tiempo y reflexión al proyecto” puesto que “planteaba problemas de inseguridad jurídica, así como problemas competenciales”.

Javier Teruelo, decano de Derecho, ha indicado que “el principio de retroactividad obliga a rebajar la pena, en cambio los endurecimientos nunca se aplican” y ha añadido que “jurídicamente no tiene solución”. “El máximo previsto en las penas ya no es el mismo. Nunca va a haber revisiones al alza siempre son a la baja, y eso depende del artículo revisado”, ha seguido explicando. “Un efecto retroactivo favorable no se puede eliminar por mucho que cambies la norma”, ha sintetizado.

“No siempre va a ser sencillo. Habrá casos muy claros y otros muy dudosos”. No hay vuelta de hoja, ha agregado, porque “lógicamente, el principio de la retroactividad favorable puede obligar a revisarlo, legalmente es así”. En cualquier caso, según ha dicho, “esto no son matemáticas, tiene un punto interpretable, va a depender casi de las palabras que haya introducido el juez”.

"La ley la aprobó todo el Gobierno", recalca la Plataforma Feminista

Desde la Plataforma Feminista de Asturias sostienen que "la ley la llevó Irene Montero al Consejo de Ministros, pero la aprobó e hizo suya todo el Gobierno y en el Congreso y el Senado, la votaron 10 partidos que no enmendaron lo que ahora se ve inconveniente o desastroso. Hay que ser proactivos y no lamentarnos”. Los colectivos feministas consideran que “a la vista de sus errores, lo importante es que se enmiende y no que se trate de hacer tragar al mundo, por no reconocer que hay algún tipo de fallo. En eso se diferencian los políticos que vienen a hacer mejoras de los sectarios”.

“Aunque es una situación a corregir, también recordamos que la principal lucha del feminismo es a través de la educación, la igualdad social, y el respeto hacia las mujeres. Lo principal para nosotras es que las agresiones no se produzcan y es ahí donde hay que poner el foco y centrar las fuerzas”, añaden.

“Por otro lado, de esta Ley se dijeron barbaridades, como que su aplicación iba a generar penas desproporcionadas y crear inseguridad en los hombres por un afán punitivista y vengativo. Ya vemos que no es así, debemos reflexionar sobre toda la información falsa que estuvo circulando a cerca de esta legislación porque muchos han hablado sin fundamento con la única intención de generar malestar social. En ocasiones son los mismos que ahora critican la rebaja de condenadas, a los que cualquier motivo les vale para atacar al Ministerio y entorpecer su función. Esta forma desleal de criticar al Gobierno es ir en contra los derechos de las mujeres, independientemente de los errores o aciertos del Ministerio con sus luces y sombras”, han argumentado.

“Los errores se pueden corregir, pero esto no debe ser el motivo para atacar y ningunear una ley que supone un gran paso para las mujeres”, consideran y hacen un llamamiento: “No nos dejemos embaucar por las personas que quieren que se retroceda en nuestros derechos, rectificar significa reconocer posibles fallos para seguir avanzando hacia la igualdad”.

La Plataforma Feminista concluye que “jueces que están revocando sentencias por la aplicación de la Ley, mejor harían a las mujeres agredidas y violadas y no intentando dejar impunes a los maltratadores. Esto demuestra una vez más que la justicia tiene un sesgo machista”.