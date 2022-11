El retraso en las citas médicas y en la resolución de expedientes, principales quejas

¿Qué se entiende por cita preferente? Un vecino de Oviedo señala que, en su día, su médico de atención primaria le había prescrito una consulta, "con carácter preferente", como él mismo destaca en su carta, en el servicio de Dermatología en el ambulatorio de La Lila, en Oviedo, y le dieron fecha para el 23 de junio de 2023, con ocho meses de demora. El afectado lanza una pregunta, si no llega a ser "preferente", ¿a cuánto se elevaría entonces la demora? A. V. M. Valdesoto (Siero).

No hay forma de pagar. Una gijonesa relata lo que vivió para pagar online un impuesto del Ayuntamiento de Oviedo, al rechazarle la aplicación el pago. Intentó ponerse en contacto con el teléfono de recaudación, sin conseguirlo. O bien no le cogían el teléfono, o bien estaba desconectado, señala en su escrito. La afectada afirma sentirse impotente ante una situación en la que, no sólo no pide nada, sino que lo que trata es de pagar un impuesto, con el agravante de que, si no lo hace en el plazo establecido, tendrá que abonarlo con recargo. M. M. (Gijón).

Centros sanitarios vacíos. Una sanitaria jubilada se lamenta de la situación actual de la asistencia sanitaria y afirma que "se ha deteriorado muchísimo desde la pandemia. Nunca en mi experiencia profesional he visto los centros de atención primaria tan vacíos como ahora, y sin embargo tardan días o semanas en darte una cita, en especial con el médico. Los mismos trabajadores te aconsejan que vayas a los servicios de atención continuada o a Urgencias del Hospital. A. C. G. (Gijón).

Cierre de expediente con 16 meses de retraso. Un lector se lamenta de que, habiéndose jubilado el 12 de julio de 2021, sigue esperando que se cierre su expediente de jubilación. "Falta que me apliquen un concepto llamado ‘Beneficio por el cuidado de los hijos’ lo cual me aumentaría mi exigua pensión. Habré ido ya seis veces desde que me jubilé a pedir explicaciones, pero son incapaces de resolverlo". M. P . F. de La Felguera (Langreo).