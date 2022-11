"El sistema de cita previa es ineficiente, falta flexibilidad", denuncian los gestores

La cita previa ha aumentado el trabajo de los gestores administrativos y el resto de los colaboradores sociales (abogados, economistas...): cada vez más ciudadanos acuden a ellos para resolver trámites y no estrellarse contra el muro de la burocracia. De hecho, el 70% de las gestiones ya se realizan en España a través de colaboradores sociales, y en materia de Tráfico, el 90%. Pero incluso estos profesionales sufren también la cita previa en ocasiones, resalta Carlos Rodríguez-Noriega, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias. "La sufrimos, sobre todo, en trámites que requieren la presencia del afectado, como tarjeta de identificación de extranjeros o DNI. Extranjería es un caos, porque hay muy pocos funcionarios y mucha la presión que sufren", indica.

Rodríguez-Noriega resalta las lagunas del sistema de cita previa. "Si fallan dos citados seguidos tienes a un funcionario parado media hora, pero la presión sobre la solicitud de citas es la misma. El sistema se vuelve ineficiente". Pone el ejemplo de los trenes, para muchos de los cuales no se consigue billete pese a que van medio vacíos, "porque muchos usuarios no anulan ahora que es gratis". Un estudio realizado a nivel nacional hace unos meses concluyó que no acudía a la cita previa entre el 33% de los solicitantes. Propone generalizar el sistema de las ITV, en las que aunque no tengas cita "te meten si hay un hueco".

Porque la flexibilidad es vital, pero esta depende del funcionario de turno. Él mismo acaba de vivir un caso: tenía el DNI para renovar y el pasaporte a punto de caducar. Pidió cita para ambos y le dieron para ayer el pasaporte y para diciembre el DNI. Pero no se puede renovar el pasaporte con el DNI caducado, así que fue a la Policía, explicó el problema y, aprovechando que no había nadie esperando, le renovaron los dos a la vez. Claro que no siempre los funcionarios son tan solícitos.

"Aparte de la Sanidad, que copa el 90% de las quejas ciudadanas, en Asturias no estamos tan mal, porque somos muy pocos y nos podemos arreglar casi siempre. Aunque también es verdad que a veces tienes una urgencia y te desesperas porque nadie te coge el teléfono", apunta. El mayor problema está en departamentos estatales, afirma. Los gestores llevan años proponiendo que sean los propios colaboradores sociales los que gestionen las citas que dependen de ellos. "Si sabemos que un cliente no va a acudir a una cita, el Colegio tiene una lista y se pueden ir rellenando los huecos. El sistema sería así mucho más eficiente. Se hace en algunos sitos y funciona bien, aunque en otros lo quitaron con la excusa de que no se pueden dar esos privilegios a los colegios" ¿Qué haría falta para aplicarlo, que los colaboradores sociales tuvieran determinadas horas o plazas reservadas, "pero la Administración es reacia", comenta.

El presidente de los gestores administrativos asturianos subraya que la cita previa estaba justificada durante la pandemia, pero no ahora. Estos profesionales, en todo caso, no tienen tantos problemas como el ciudadano de a pie, porque acceden por vía electrónica a casi todos los trámites. Los contratiempos surgen allí donde debe haber atención directa al ciudadano: "Si tienes al 35% de la plantilla trabajando desde casa el sistema se colapsa. Pero la mayor preocupación es que esto va a más, porque los puestos de trabajo que se pierden no se reponen en muchos casos", concluye Rodríguez-Noriega.