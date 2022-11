El artesano que recicla la música

Antes de establecerse definitivamente junto a su mujer en San Juan de Piñera (Cudillero) hace unos cuantos años, Xuan Sánchez Pulgar Rico se fue a vivir y a trabajar a Holanda. Allí estudió ebanistería con uno de los mejores profesores. «Los holandeses son muy buenos para la madera y son muy buenos como docentes», recalca este artesano ebanista y luthier. «Yo nací en Avilés, pero me siento de Cadavéu, de donde es mi madre y está la casa. Tengo una enorme vinculación y querencia por Cadavéu», explica emocionado este hombre que vivió el amor por la música en el entorno familiar desde muy pequeño. «Recuerdo que arreglé una vieja guitarra, que estaba hecha zisco, y aprendí a tocarla de oído», dice.

Desde aquel día hasta el momento que decidió dedicarse profesionalmente al oficio de luthier pasaron unos cuantos años, con su vida en Holanda, hasta que un día en Asturias y en un mercado tradicional se encontró con un rabelista. «Me dijo que había muy poca gente ya que los haga y que el instrumento se estaba perdiendo. Justo entonces fue cuando se me ocurrió que, con mis conocimientos de ebanistería fina, podría crear uno yo. El me dijo que ni de coña, y ya sabes que no hay como decirle a un asturiano que no puede hacer una cosa, para que la haga. Así fue como hice el primer rabel, que regalé a mi padre. Y luego hice más. Para mi era un reto, quería saber si podía hacer uno que sonara tan bien como el de Miguel Cadavieco, y lo logré», recuerda.

Como la demanda de bandurrias y rabeles es pequeña, Xuan Sánchez, que firma su trabajo con el nombre de El Busgosu, también realiza panderetas, panderos y castañuelas. Además de la calidad de su trabajo, sin duda una de sus características más relevantes es que recicla materiales que, como el mismo dice, otros tiran. «Reciclo todo lo que se puede reciclar. Madera de la viga de una casa, patas de sillas, un trozo de cerezo que iban para leña o la tapa de abedul de un viejo piano».

Otra actividad que realiza, y no es habitual, es «reparar los instrumentos, como por ejemplo las panderetas. Mucha gente no las repara y prefiere comprar una nueva. Yo decidí bajar mucho el precio de la reparación porque es fundamental dejar de generar basura y luego hay piezas muy queridas para algunas personas. Aquí tengo para arreglar una de principios de siglo con las ruxideras cuadradas, algo nada habitual», señala.

También realiza instrumentos para recreaciones históricas como por ejemplo «un pandero para un grupo sefardí, que me compró un grupo de Murcia y, a través de ellos, tuve más encargos de panderos para recreaciones históricas medievalistas. Otro encargo fue un pandero vikingo». Cree que se puede vivir y trabajar en el campo.

«Yo animo a la gente a venirse a los pueblos, ahora bien, también tenemos importantes necesidades. Aquí, no tenemos comunicaciones decentes. De Cudillero sólo puedes salir en bus y tarda una hora en llegar a Avilés cuando en coche te lleva 20 minutos y el taxi es carísimo. Lo de internet es otra historia, eso de que lo hay en todos los sitios, no es verdad. Si tú no te pones el cable hasta tu casa no te lo ponen y a veces te dicen que sí, y tardan cuatro meses, cuando hoy es indispensable para trabajar. Hay falta de iniciativas de trabajo por parte de los ayuntamiento que lo enfocan todo al turismo. Parece que o vivimos del turismo o de las vacas, como si en un pueblo no se pudieran hacer mil cosas diferentes. Eso sí, al final tienes que pelearlo tú», explica.