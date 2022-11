Asturias perdió el millón de habitantes el 27 de septiembre, o por qué miente quien lo afirme pero nadie podrá rebatirlo

Solo el Instituto Nacional de Estadística (INE) tendrá la potestad de certificar que Asturias ha bajado del millón de habitantes, y no lo hará, previsiblemente, hasta que publique los datos oficiales de población, que no será hasta diciembre, certificadas en el BOE. Y será a través de las cifras del padrón continuo, que pueden diferir de las oficiales de población. Cualquiera que afirme antes de esa fecha que el Principado ya ha descendido de esa simbólica cifra lo estará estimando o directamente inventando. La razón estriba en el modo en que se computan las cifras de habitantes, que provienen de dos factores.

Crecimiento o decrecimiento vegetativo: Se establece con la diferencia entre nacimientos y fallecimientos. Si la cifra de muertes es superior a la de nacidos se habla de un “decrecimiento vegetativo” o crecimiento vegetativo negativo, una situación que padece Asturias desde hace muchos años. Sobre eso hay datos actualizados con carácter mensual, que aporta Sadei con bastante premura y que se basan en la información facilitada por los registros civiles. El dato más actualizado señala que el número de nacimientos hasta el mes de septiembre en Asturias ha sido de 3.680 nuevos asturianos, pero han fallecido 10.564 personas. Por tanto, el saldo es negativo en 6.884 personas. Es decir: según el decrecimiento vegetativo de la región, Asturias tiene 6.884 asturianos menos. Estadística de migraciones: Pero el aumento o disminución de población en un territorio no depende únicamente del saldo entre nacidos y fallecidos, sino también de las migraciones; es decir, las personas que se trasladan a otras zonas del país o que se instalan en ella. En este sentido, la estadística de migraciones supone un ajuste extra a la variación de habitantes que establece el cómputo vegetativo. Se trata de un dato muy complejo. Computa extranjeros que viven en Asturias que se van a otros países u otras zonas de España, extranjeros que vienen a residir, descendientes de asturianos que viven fuera que se asientan en el Principado, jóvenes que se mudan por trabajo, personas que regresan.

El Instituto Nacional de Estadística controla estas cifras, que provienen de numerosas fuentes, como los padrones municipales, que no se actualizan en tiempo real y temporalmente puede haber personas empadronadas en dos lugares en tanto se tramitan altas y bajas. No será hasta el 18 de noviembre cuando el INE presente los datos provisionales correspondientes al primer semestre de 2022. La estadística definitiva de este año no estará hasta noviembre de 2023.

Suele ocurrir que los movimientos demográficos compensan en ocasiones el saldo vegetativo, algo que sucedió, por ejemplo, en el conjunto de España. En Asturias, la caída de población debida al mayor número de fallecimientos sobre nacidos siempre es tan contundente que los cambios de residencia no la compensan, pero la atenúan. Sin embargo, a principios de este siglo, cuando el sector de la construcción estaba pujante, la llegada de trabajadores a Asturias era lo bastante alta como para sobrepasar la pérdida de habitantes por el decrecimiento vegetativo, ocasionando en definitiva un aumento de población.

Por poner el dato más reciente, en 2021 ese saldo migratorio fue positivo en 2.427 personas, que atenuaron algo la caída debida al fenómeno vegetativo.

Entonces ¿ya somos menos de un millón o no?

La última cifra oficial de población de Asturias, emitida a finales de 2021 y que corresponde al dato que se considera válido a partir del 1 de enero de 2022 y hasta la siguiente certificación, sitúa al Principado a 1.006.193 habitantes. La última estadística referida a la diferencia entre defunciones y nacimientos, publicada por Sadei, marca un descenso de 6.884 personas, lo que exclusivamente en términos vegetativos colocaría ya la población asturiana por debajo del millón. Pero ese análisis no es real ni preciso, porque las migraciones se producen de manera continuada durante el año, aunque no conozcamos su balance más que cuando el INE hace la “foto fija”. Si hasta la fecha el saldo de las migraciones fuese positivo (lo ha sido los últimos años) en 669 personas, Asturias aún estaría por encima del millón de habitantes.

Jugando con los números

Se pueden hacer estimaciones un poco a vuelapluma. Por ejemplo, si en los primeros nueve meses del año Asturias perdió 6.884 personas por la diferencia entre fallecidos y nacidos, se puede estimar una media mensual de 765 personas menos, lo que en 12 meses supondría una caída de población de unas 9.200 personas. Como la población a 1 de enero de 2021 superaba en 6.193 personas el millón de habitantes, Asturias se situaría a final de año en unas 3.000 personas por debajo de esa cifra redonda.

Ahora bien, el saldo migratorio de Asturias en los últimos años ha sido bastante dispar. A principios de siglo, Asturias presentó una tendencia positiva creciente que pasó de los 2.324 asturianos más en 2001 hasta un máximo de 9.096 asturianos extra en 2008. Posteriormente, se inició una tendencia descendente que tocó su mínimo en 2014, con 4.082 asturianos menos. El saldo volvió a ser positivo en 2016 pero comenzó a descender en 2020.

Hagamos estadística ficción: ¡Fue el 27 de septiembre!

Una hipótesis podría ser considerar que la tendencia del saldo migratorio seguirá la forma que ya indica la curva hasta ahora: es decir, en descenso y con una caída en torno a las 2.000 personas por año en el saldo. Si esa tendencia se mantiene, el saldo correspondiente a 2022 podría estar en torno a las 500 personas extra. Hagamos una aproximación con redondeos de 50 personas. De ser así, puede estimarse que Asturias recibe cada mes unas 50 personas por movimientos migratorios, pero que mensualmente pierde 750 personas. Es decir, mes a mes pierde en términos netos en torno a 700 personas. Siendo así, se podría estimar cuándo Asturias quedó por debajo del millón de habitantes en el mes de septiembre. Y si sin ningún rigor se estiran las cifras, se podría afirmar que el 31 de agosto Asturias rondaba 1.000.600 personas, pero que cerró septiembre con 999.900 personas. Ya puestos, alguien podría asegurar que el día en que Asturias se cayó del millón de habitantes fue el 27 de septiembre.

Pero toda esa estimación parte de una hipótesis, la de que la curva de saldos migratorios siga una tendencia teórica y que otro tanto ocurra con el saldo vegetativo. Pueden ustedes partir de otras hipótesis (cálculo de la media anual de saldos, ajuste de curvas por mínimos cuadrados) y llegarán a otras fechas.

Pero lo único cierto es que hasta que el INE no ofrezca la cifra oficial de población de Asturias al 1 de enero de 2023, ese dato no será preciso. Y ese hecho no guarda relación con que sea real o no, sino que es oficial, legal y certificado. Es una verdad administrativa. De hecho, la realidad es más compleja. Existen bastantes casos de personas empadronadas en un territorio pero que viven en otros. Es algo que puede conocerse, por ejemplo, analizando las tarjetas sanitarias, la escolarización o los contratos de trabajo. De hecho, el INE ya trabaja en tratar de establecer un sistema único que permita tener un “padrón vivo” para conocer casi día a día cifras de población.

¿Realmente somos 8.000 millones en el planeta?

Pero la caída del millón de habitantes tiene mucho de simbólico, así que en cuestión de ejercicios de inventiva simbólica caben muchas opciones. Estos días hemos visto cómo trascendía el anuncio de que el planeta había alcanzado ya la cifra de 8.000 millones de habitantes. Se trata de un anuncio simbólico, en base a las estimaciones demográficas y no una realidad que se constate porque alguien tenga un contador con todas las personas que existen en el mundo. Incluso se simbolizó ese hito con el nacimiento en República Dominica de Damián, un bebé al que se “bautizó” como el habitante de la cifra redonda, sin ningún rigor.

Poner rostro a la asturiana que despidió el millón

De manera similar, se podría simbolizar la pérdida del millón de habitantes en Asturias con la identidad de un asturiano fallecido el pasado 27 de septiembre: si es una mujer de más de 80 años, incluso se relacionaría con la realidad demográfica de la región. Ahí tendríamos a la asturiana del millón que se fue. Podría ser esa, como cualquier otra opción: por ejemplo, un joven que se muda a Madrid, depende de qué fenómeno queramos simbolizar como clave de la crisis demográfica regional. Nadie podría negar que esa apuesta es falsa, pero tampoco nadie podría afirmar que sea cierta.

Pero todo eso no son más que elucubraciones, estimaciones o propuestas. Hay dos hechos indiscutibles. Asturias está en un imparable descenso demográfico que la situará por debajo del millón de habitantes a la vuelta de la esquina, en el momento en el que el INE lo certifique. Podría darse el caso, incluso, de que la actualización de la cifra oficial de población a fecha del 1 de enero de 2023 aún nos dejase por encima del millón. Pero discutir eso sería como enzarzarse en un debate inútil. La realidad demográfica es la que es, seamos un millón más uno o 999.999 asturianos y asturianas.