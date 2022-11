Dos emprendedoras asturianas logran usar la lana de oveja xalda con fines textiles

Paz González y Marina Pérez por fin van a poder hilar con lana de las ovejas xaldas que ellas mismas crían en Puerna (Las Regueras) y Tene (Quirós) y con las de otros ganaderos que les han cedido un producto que en estos momentos es básicamente un residuo molesto. Estas dos emprendedoras rurales llevaban tiempo buscando una manera de aprovechar una lana que ahora se desecha, con los problemas que eso conlleva, puesto que se quema mal y termina ocupando un espacio necesario para otras cosas.

El principal problema para dar salida a esta lana de oveja xalda era que no había ninguna empresa que se encargara de lavarla y prepararla si no les enviaban al menos dos toneladas, unas cantidades completamente inalcanzables para ellas. La solución al problema se produjo cuando encontraron la empresa Wool Dreamers, ubicada en Cuenca, un lavadero que precisamente está experimentando en lanas de razas autóctonas y con la que llegaron a un acuerdo para enviarles cien kilos de xalda. A las dos empresarias, después de tratar la lana y dejarla lista para trabajar con ella, les quedan veinte kilos, diez para cada una.

"Lo que hicimos fue contactar con otros ganaderos de Quirós, Las Regueras y Salas, para completar hasta llegar al mínimo que nos exigían de 100 kilos", explica Paz González sobre el proceso que siguieron para llegar a este punto. Al final recopilaron el doble, pero al hacer ellas una primera depuración, dejando las partes buenas, quedaron los 100 kilos necesarios para mandarlos al lavadero. Un camión recogió la lana de Asturias, la llevó a Cuenca y ahora están esperando a que esta semana les lleguen ya los patrones de hilo listos para comenzar a tejer.

La intención de Paz González es utilizarlos para tejer en el telar que tiene, mientras Marina Pérez tiene la intención de comercializarlos. El resto de la lana, que tras el lavado son otros 30 kilos, se lo quedan en Cuenca para experimentar con este producto, puesto que uno de sus objetivos es el de recuperar lanas autóctonas de España.

Paz González asegura que la lana de oveja xalda hace ya años que no se utiliza para tejer precisamente porque no hay dónde procesarla: "No hay hilaturas que trabajen a pequeña escala". Para ella hacerlo era "un compromiso personal": "Esto es una primera toma de contacto, una prueba, ya nos enviaron fotos del producto terminado y nos hace mucha ilusión", explica.

En el caso de la lana de oveja xalda, se trata de un hilo algo rústico, al que hay que buscar el uso adecuado: "Cada oveja tiene unas características determinadas, la lana de la raza merina es la más fina y la xalda es más rústica, cada una es adecuada para unas cosas; en el caso de la xalda para prendas exteriores, una chaqueta, cosas de abrigo, un jersey de punto; o alfombras, recreaciones de telas antiguas, indumentarias tradicionales asturianas", cuenta Paz González.

Estas emprendedoras esperan que este sea solo un primer paso y que a partir de ahora los productores de oveja xalda se impliquen en este proyecto y se dé salida a esta lana: "Hace falta la implicación de más gente en Asturias y que el año que viene se puedan procesar más kilos; en la empresa de Cuenca están sacando líneas de razas autóctonas y para eso están estudiando ahora la xalda", explica esta emprendedora, que tiene unas 15 ovejas xaldas y que dejó su trabajo de funcionaria en septiembre de 2021 para volver al pueblo.

Ella considera que "lo importante es que puedan aprovechar los residuos", pero también que se tenga en cuenta que "es un producto cultural, que hay una lana autóctona, que la vean, la conozcan y la toquen porque para apreciar algo hay que tocarlo". Marina Pérez, que puso en marcha La Flor de Cerval, un proyecto rural intermedio entre el emprendimiento y una forma de vida, cuenta con unas 30 ovejas y ella es la destinataria de los otros 10 kilos de lana tratada. "Nuestra idea es vivir en el territorio y del territorio, sobrevivir con lo que tenemos aquí, por eso esto nos encaja tan bien, tenemos el deseo de revalorizar esta lana, darle una identidad y una importancia a algo que ahora mismo es un problema para los ganaderos", concluye.