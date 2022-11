Frente regional en el Parlamento Europeo para pedir más control del cánido salvaje

Asturias se suma a la propuesta de las regiones españoles más afectadas por las restricciones a la regulación de los lobos (Castilla y León, Galicia y Cantabria) para que la UE y el Gobierno español permitan de nuevo el control de las manadas. «Hay que equilibrar la actividad agrícola y ganadera con la protección del lobo, defender la vida rural», según el eurodiputado popular y exministro Juan Ignacio Zoido. En la sesión, celebrada ayer por la tarde en el Parlamento Europeo en Bruselas, intervinieron los consejeros de las cuatro comunidades más afectadas por este conflicto. Zoido anunció en el acto que la semana próxima llevará a Pleno una resolución para «proteger a la población rural frente a los ataques de grandes carnívoros» entre ellos el lobo, que es el que más afecta a España. La propuesta está negociándose con otros grupos, entre ellos los socialistas, por lo que de obtener un respaldo mayoritario será una llamada de atención para que el comisario de Medio Ambiente atenúe las medidas de protección de esas especies en la Directiva vigente.

El consejero asturiano, Alejandro Calvo, que intervino por videoconferencia, dio a entender que este no es un conflicto político. Los representantes de Galicia, Cantabria y Castilla y León –no el de Asturias– insistieron en que en España el conflicto con el lobo es «ideológico» y que no hay ninguna razón para no controlar como se venía haciendo hasta ahora el cada vez mayor número de manadas. Según sus datos y del sindicato agrario ASAJA ese número ha ido creciendo tanto en España como en Europa.

«El control del lobo permite más ganadería en extensivo lo que favorece a su vez que haya menos incendios», según Juan Carlos Suárez–Quiñones, consejero de Castilla y León. Y denunciaron que el Gobierno español ha presentado en Bruselas datos inexactos para hacer valer su restrictiva política. De acuerdo con los datos ofrecidos por Zoido, la indemnización media por res a causa de los ataques de lobos y osos a la ganadería es de 2.400 euros en Europa, muy por encima de entre los 60 y 1.500 euros que se abonan en España en función de la edad y la raza afectada. «Y eso que no se tiene en cuenta el lucro cesante», añadió.

La resolución afectará a todos los grandes carnívoros porque en el este de Europa cada vez hay mas problemas con los osos. «Entre 2018 y 2021 han fallecido 31 personas en Rumania por ataques de osos», según el representante de ASAJA José María Castilla.