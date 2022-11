El "lobby" mediterráneo del tren critica que se invierta en Asturias porque "no hay tráfico"

La «guerra» de los corredores ferroviarios, hasta ahora encubierta, se ha destapado definitivamente. La asociación Ferrmed, el «lobby» europeo creado por empresarios que defiende en España el impulso del Corredor Mediterráneo, no ve «coherente» que se destinen grandes cantidades de dinero al Noroeste. «España ha añadido una serie de líneas (ferroviarias) que van a Galicia y Asturias. Está muy bien pero al final no tienen tráfico suficiente para justificar los objetivos medioambientales. Hay que invertir donde está el tráfico», subrayó el presidente de ese grupo de presión, Joan Amorós, durante un acto celebrado el martes en Bruselas, en el que presentó un estudio sobre la optimización del tráfico ferroviario.

«Esto no quiere decir que no tengamos que invertir en otras partes, pero hay que tener prioridades», insistió Amorós, remarcando la necesidad de destinar la mayor parte del dinero al Corredor Mediterráneo y el valle del Ebro porque «es donde está el trafico». Así, criticó la apuesta de gobiernos como el español por líneas ferroviarias que no tienen «tráfico suficiente para garantizar un rendimiento», en clara referencia al Corredor Atlántico. Ferrmed, colectivo creado en 2004, defiende que la Red Ferroviaria Prioritaria Transeuropea, procedente del norte del continente, se adentre hasta el sur peninsular español por el Corredor Mediterráneo, dejando fuera a toda la parte occidental de la península Ibérica; a Madrid, como simple lugar de paso de un ramal secundario; y al Noroeste, fuera de las redes ferroviarias principales.

Pero los datos parecen contradecir a Ferrmed. Asturias sigue siendo el principal origen en términos de carga (datos oficiales de antes de la pandemia) por lo que se refiere a los principales focos de origen de las mercancías transportadas por ferrocarril, por delante de Barcelona, Zaragoza, Valencia y Madrid. A pesar de la continua reducción de tráficos, Asturias se mantiene como la principal provincia de origen del mercado de transporte de mercancías ferroviarias por kilómetro en España, por delante de Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona y Vizcaya, según recoge el «Informe anual del sector ferroviario (2020)».

Más: Asturias lidera el ranking nacional de toneladas netas transportadas en corredores de corto recorrido (menos de 150 kilómetros). En cuanto a los corredores de medio y largo recorrido, Asturias-Valencia es el segundo en toneladas por kilómetro, por detrás de Barcelona-Zaragoza. Eso sí, el Noroeste pierde mercancías a pasos agigantados desde hace unos años, y de ahí las demandas de los empresarios para invertir y frenar la sangría.

Las declaraciones de Amorós chocan frontalmente con los intereses del Noroeste, y se producen solo unos días después de que Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, anunciara un «reparto equivalente» de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 para los dos corredores: 1.648 millones para el Atlántico y 1.695 millones para el Mediterráneo. Un anuncio que se produjo tras sellar el pasado viernes los empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León la denominada «Declaración de Santiago», en la que exigen «un compromiso decidido del Gobierno con el Noroeste, su desarrollo, su ciudadanía y su tejido empresarial», pero «sin perjuicio de otros».

Además, el día anterior se celebró una reunión en el Ministerio, en la que participaron los dirigentes empresariales de las tres regiones del Noroeste. Se pactaron reuniones trimestrales –la primera, el próximo mes enero– para desarrollar la planificación ferroviaria de esa zona de España. La principal exigencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y sus colegas de Galicia y Castilla y León es la incorporación del Noroeste a los ejes prioritarios de transporte de la UE «sin más demora y como un objetivo de primer nivel». Consideran que integrar al Noroeste plenamente en el trazado del Corredor Atlántico y que sus infraestructuras formen parte de la red básica en la planificación de la UE es «indispensable» para que pueda concurrir y participar de la financiación europea. Porque el Noroeste parte de una situación de partida «desfavorable respecto a otros territorios de la UE, que penaliza la competitividad de nuestras empresas en el mercado único europeo y en el mundial», clama el empresariado.

Los integrantes de Ferrmed, por el contrario, critican que no haya «un plan coherente a nivel europeo», y que se invierta en áreas que consideran secundarias en materia de mercancías ferroviarias. «Es el problema que tenemos. Mientras cada Estado miembro actúe por su cuenta no tenemos solución porque se invierte de forma deslavazada, no hay interconexión», señaló Amorós. El «plan coherente» que defiende Ferrmed pasaría por invertir 100.000 millones de euros adicionales hasta 2030 –al margen de los 300.000 millones ya previstos por Bruselas– para desdoblar líneas e impulsar el desarrollo de terminales que ayuden a absorber el tráfico. Pero sobre todo, en España, en el Corredor Mediterráneo.