Los problemas empiezan cuando la Administración no atiende al teléfono

Diez minutos perdidos con un robot.

Un lector relata un caso que tacha de «patético» por una espera innecesaria. «Llamo a Muface para solicitar un talonario de recetas. Se pone el funcionario y me dice que llame a otro número. Conecto con una máquina, en algún momento no seguí el algoritmo y se cortó dándome las gracias. Vuelvo a llamar, en total unos 10 minutos, y al final la máquina me dice que ‘la petición ha sido cursada correctamente’. Como supongo que la máquina no llevó el talonario a correos, entiendo que mejor hubiera tomado nota el funcionario y hubiese sido todo más rápido». J. A. A. (Oviedo).

Esperando con incertidumbre una consulta. «

Con antecedentes de cáncer de colon en mi madre y mis tíos y en revisiones anteriores ya me habían quitado pequeños pólipos, tengo cita solicitada desde mayo de 2022. Y con la incertidumbre por mi edad, pues tengo 71 años, de no tener derecho a ella, ya que a partir de los 70 años la sanidad pública no cubre esa prueba», expone M. F., de Oviedo.

El obstáculo de la atención telemática.

Una tinerfeña relata las dificultades que se encuentra para poder pagar una sanción a la administración central. «Soy una jubilada de 71 años que solo quiere pagar una multa que me han puesto en la Seguridad Social, pero no hay forma. Si consigo que me cojan el móvil es para dirigirme a una página web, la cual va tan rápido que me es imposible entenderlo. Me gustaría que todo volviera a la normalidad. No todos nacemos con conocimientos de esa tecnología, eso deberían tenerlo en cuenta los organismos del Estado». H. D. M. Arona (Tenerife).