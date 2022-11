"El Corredor Atlántico es irrenunciable", claman gobiernos, empresarios y sindicatos

Incoherentes, insolidarias, antidemocráticas, populistas, demagógicas, sectarias, muy desafortunadas y absurdas. Con todos estos adjetivos se calificaron ayer desde Galicia y Asturias las declaraciones del presidente del "lobby" Ferrmed, que defiende el Corredor Mediterráneo, Joan Amorós, en las que criticó las inversiones en estas dos comunidades autónomas en materia de mercancías ferroviarias, al considerar que "no hay tráfico suficiente". Gobiernos, empresarios y sindicatos rechazaron frontalmente esas apreciaciones, que además consideran "falsas", ya que Asturias sigue liderando varios rankings nacionales relacionados con el transporte de mercancías por ferrocarril.

Los ejecutivos de Adrián Barbón y Alfonso Rueda exigen al Gobierno de España que no ceda a las presiones del grupo de presión del Levante y que impulse los dos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo. "Estamos en absoluto desacuerdo con ese planteamiento (el de Joan Amorós)", señalaron fuentes del Principado. "El Corredor Atlántico es fundamental para el tráfico ferroviario y para el desarrollo económico y la cohesión territorial de Asturias y del Noroeste en su conjunto", añadieron esas mismas fuentes, que manifestaron su defensa de "una inversión presupuestaria suficiente en este corredor que garantice su futuro".

El Gobierno asturiano aseguró que comparte "las demandas expresadas por las patronales" y que respalda "el compromiso asumido por Isabel Pardo de Vera" hace unos días en Santiago, cuando prometió una partida de 1.648 millones para el Corredor Atlántico el próximo año, "equivalente" a la prevista para el Corredor Mediterráneo. El Principado resumió su posición en una frase: "El Corredor Atlántico es irrenunciable".

"El representante de la Plataforma Mediterránea miente", asegura el director general de FADE

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, lamentó la espera del Noroeste por las promesas del Gobierno central. "Llevamos años esperando que se nombre un comisionado del Corredor Atlántico y no se nombra porque se está buscando el perfil adecuado". También lamentó que siga sin aprobarse el prometido plan Director del Corredor Atlántico, donde se reflejaría "un calendario concreto de inversiones". Rueda pedirá al Gobierno de España "que no ceda a presiones". "Nosotros no queremos quitar el corredor a nadie, pero no vamos a tolerar ninguna actuación contra el nuestro". Recordó que en la última planificación del Ministerio de Transportes, "casualmente", no aparecía el Corredor Noroeste, "y cuando reaccionamos se nos dijo que no era el modelo definitivo y que en la planificación definitiva aparecería".

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, señaló que las declaraciones de Amorós, "además de no sustentarse en datos, son incoherentes e insolidarias". Resaltó que, contra lo que afirmó de falta de tráfico ferroviario, Asturias es "la comunidad autónoma que más toneladas mueve en corredores de corto recorrido y la principal provincia de origen de mercancías ferroviarias. Decir que no hay necesidades es desconocer España y el tejido económico del Norte", indicó.

"Los empresarios del este peninsular justifican la necesidad de reforzar las inversiones ferroviarias en su territorio aludiendo a la ‘vertebración de España’ pues, según detallan, ‘fortalece la cohesión social y territorial, mejorando la accesibilidad y el desarrollo regional’. Difícilmente se va a vertebrar España si, para continuar avanzando en el desarrollo de una zona del país, se exige el abandono del resto", clamó Calvo, quien añadió que las demás patronales del Noroeste siempre plantearon el Corredor Atlántico "como un proyecto de país y no como un plan de región". "La vocación de estos corredores no es solo conectar lo que ya funciona, es poner las bases de la economía del futuro. Asturias y el Noroeste, muy golpeados por la crisis demográfica, necesitan inversiones en materia de infraestructuras para ser competitivos durante las próximas décadas", manifestó Calvo.

"Al igual que no creemos que el desarrollo del Corredor Mediterráneo, muy favorecido por los poderes políticos, sea una justificación para dejar de financiarlo, creemos que el Noroeste merece las mismas oportunidades", dijo. "España no puede permitirse renunciar a una cuarta parte de su territorio ni abandonar al 10 por ciento de su población; menos aún si defendemos la lucha contra el reto demográfico o la vertebración de nuestras regiones", añadió.

"España no puede renunciar a la cuarta parte de su territorio ni al 10% de su población", subraya la FADE

El director general de FADE, Alberto González, indicó que su primera conclusión es "muy clara: el representante de la Plataforma Mediterránea miente", al señalar que en Asturias no hay suficienteb tráfico de mercancías ferroviarias. Subrayó para establecer prioridades en materia de tráfico ferroviario deben introducirse diferentes variables: "Entre los principios inspiradores de la política de transportes de la Unión Europea se recogen específicamente el equilibrio territorial y la armonización social. Y está muy claro que la región ultraperiférica de Noroeste de la Península Ibérica está muy por debajo de la media española en todos los indicadores de desarrollo y competitividad territorial. ¿Es que ahora eso no interesa contemplarlo...?", se preguntó

González insistió en que, al final, este asunto dependerá "de decisiones políticas", que serán las que marquen las prioridades de aplicación de los fondos europeos. "A lo que estamos asistiendo es a una pugna entre partes. Tenemos muy, muy claro que de cómo quede Asturias en esta pugna dependerá nuestro futuro para, como mínimo, las próximas dos décadas". "Si entramos en esta primera ‘hornada’ de asignación de fondos que nos permita construir esta red de transporte, podremos avanzar más rápidamente hacia nuestro futuro; si no lo hacemos, estaremos en el vagón de cola", concluyó.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tildó de "muy desafortunadas las declaraciones del "lobby" del Levante en el Corredor Atlántico. "España debe trabajar de modo coordinado y con un proyecto de país. No tiene objeto contraponer intereses legítimos de unos territorios a las necesidades también legítimas de los demás", señaló. El Corredor Atlántico de mercancías es "una infraestructura clave para garantizar la competitividad de nuestras empresas, vertebrar el territorio y atraer y asentar inversiones y población", indicaron los empresarios gallegos, que subrayaron que los dos corredores resultan" esenciales para el conjunto de España y no son excluyentes". Finalizaron con una severa advertencia: "No aceptaremos injerencias ni intromisiones que cercenen la competitividad de nuestro territorio en el futuro".

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, calificó las manifestaciones de Amorós de "antidemocráticas, insolidarias, populistas, demagógicas y absurdas", que además traslucen una "interpretación errónea" y una "visión localista, retrógrada y muy sectaria", cuando lo que se necesita es una "visión de Estado". Expresó que ambos corredores afectan a toda España, porque tienen que ver "con todo el territorio nacional, pasen por donde pasen" y beneficiarán "a todo el tejido productivo, al crecimiento económico y al desarrollo de todo el país".

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO, apuntó que los incumplimientos en materia de inversión están provocando que en Asturias cunda "el hartazgo. No pueden permitirse más demoras", añadió. Destacó que, pese a la falta de inversiones, Asturias lidera el tráfico ferroviario en toneladas transportadas, "por mucho que le pese a un grupo de presión del Mediterráneo". "Aquí no estamos para la competencia entre corredores ferroviarios", destacó Zapico, quien incidió en que el Gobierno central no debe dejarse influir "por quienes propugnan agravios e insolidaridad", y debe "cumplir con lo acordado y presupuestado. Si no, estaríamos ante un fraude democrático y velando por intereses de grupos de presión, y no del país y la sociedad", finalizó.