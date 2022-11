Las empresas de catering escolar están al límite, "penden de un hilo", según aseguran, como consecuencia de la inflación por la guerra de Ucrania. "Los costes se han incrementado un 40%. Estamos trabajando en pérdidas y la Administración hace oídos sordos", se queja Francisco Orejas, presidente de la Asociación de Empresas de Catering del Principado de Asturias, que pone voz a la desesperación que impera en el sector. De nada han servido las numerosas cartas que han enviado a los ayuntamientos solicitando una modificación de las condiciones de los contratos suscritos antes de la crisis energética. La respuesta siempre es la misma. "Se agarran a la ley de contratos públicos y dicen que no pueden. Pero o modifican los precios o muchos no aguantaremos. Y si aguantamos será con un agujero enorme", confiesa Orejas.

Este empresario, por ejemplo, dirige el catering Las Ubiñas, con más de 100 trabajadores, entre cocineros, repartidores y auxiliares de comedor. Al día sirve más de 2.500 menús por colegios de toda la región. Y hay empresas, dice, todavía mayores, que rozan los 10.000 menús diarios. Para cualquiera de estas compañías la situación es insostenible, pues no solo es la subida del precio de la energía, sino también de la alimentación. "Yo he pasado de pagar 1.800 euros al mes de luz a 6.500. El gasoil otro tanto de lo mismo. El pan, el aceite, la leche, la harina... Son todos ellos productos básicos que se han incrementado un 40%. Siempre hemos trabajado con márgenes pequeños y esto nos hunde. Estamos pasando verdaderas penurias y haciendo milagros para sobrevivir", lamenta Francisco Orejas. Pero ya no podrán resistir mucho más.

Por eso, piden una solución a nivel regional e incluso nacional. "Igual que se sacó un real decreto para modificar los contratos de obras, deberían hacer lo mismo con los de servicios. Porque entiendo que los ayuntamientos están atados a la ley y no pueden hacer más", explica el presidente de la asociación. Uno de los grandes problemas que tiene el colectivo es que los contratos que tienen firmados son "muy largos", de tres años como mínimo. "La mayoría son de 4 o 5 años. En las licitaciones nuevas ya no nos pillamos las manos, pero con los contratos que firmamos en 2020 o 2021, ¿qué hacemos? Es más, nos están obligando a renovar muchos contratos, porque la Administración lo puede hacer de forma unilateral", se queja Francisco Orejas.

En Asturias hay dos tipos de empresas de catering: las que se dedican a eventos y las que atienden los comedores escolares. En este segundo grupo están una docena de empresas de todo tamaño: desde los que sirven 10.000 menús al día a las que elaboran 200. Pero todos están igual de "apretados". "Estamos barajando todos los escenarios y si tiramos la toalla los primeros perjudicados serán las administraciones", avisa Francisco Orejas.