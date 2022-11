"La Policía me sigue parando al ser negro, con la excusa de un control rutinario"

Nacido en Senegal hace 47 años, Serigne Mbayé llegó en Patera a España en 2006. Durante años se ganó la vida como mantero por España, entre otros sitios en Gijón y en Oviedo, en fiestas veraniegas. Está vinculado a la Asociación de Manteros de Madrid, tiene ya la nacionalidad española y es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. Ayer acudió a la sede de Podemos en Gijón para inaugurar la exposición "Iguales", con imágenes sobre la tragedia del pasado 24 de junio en la valla que separa Melilla de Marruecos, donde fallecieron 35 inmigrantes que intentaban cruzar.

–¿Fue a Melilla?

–Fui una semana después. Me invadió una sensación de rabia y de impotencia. ¿Dónde están esos derechos humanos de los que tanto se habla? Lo que pasó aquel día creo que fue una masacre premeditada.

–¿Por qué lo dice?

–Cuando quiere Marruecos entra gente fácilmente y cuando obtienen lo que quieren cierran las fronteras. Era mucha gente yendo desde los montes hasta la frontera, un largo recorrido en el que no los pararon, y en días previos a la cumbre de la OTAN.

–¿Cree que el ministro Marlaska tiene responsabilidad?

–Es el principal responsable, porque su ministerio comanda la Policía y ocurrieron cosas en territorio español. Algo hay para que el PSOE, Ciudadanos, el PP y Vox hayan bloqueado una comisión de investigación en el Congreso.

–¿Cómo cree que se debe afrontar la inmigración ilegal?

–Por más altos que pongan los muros, no va a impedir a la gente saltar. Lo que tiene que cambiar es que los países ricos dejen de expoliar los recursos de los países pobres. Si no, la gente al final termina yéndose.

–Usted suele criticar la ley mordaza.

–Es un recorte de derechos de todas las personas. Si un policía puede grabarte y tú no puedes grabar actuaciones de ellos que no te parece que no son legales, es un recorte de derechos.

–¿Usted sigue teniendo problemas con la Policía?

–Siendo una persona negra me paran por todas partes de España, aún siendo diputado. Y la excusa de la Policía es que es un control rutinario, pero no paran a gente blanca; siempre me toca a mí. Es racismo y discriminación.

–El gobierno local de Gijón ya no permite corridas de toros después de que se lidiara a dos toros con el nombre de "Nigeriano" y otro llamado "Feminista". Varios partidos criticaron la medida. ¿Qué opina?

–Me parece bastante grave. Un nigeriano es una persona negra, que muchas veces para la derecha y la ultraderecha no somos personas. Y para ellos la mujer también tiene que estar supeditada al hombre. Llamar a toros que vas a matar "Nigeriano" y "Feminista" demuestra la idea de esas personas.