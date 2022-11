El juez hace «indefinido no fijo» a un bombero interino que enlazó 9 contratos desde 2016

El Juzgado de lo Social de Mieres ha certificado el «carácter fraudulento» de la cadena de nueve contratos temporales suscritos por la Administración del Principado con un bombero al que ahora se reconoce por sentencia la condición de «indefinido no fijo». El fallo resuelve la demanda presentada por el trabajador, con categoría de «auxiliar de bombero especialista» y destino actual en Mieres, contra la serie de contrataciones de «interinidad por sustitución» que viene enlazando ininterrumpidamente desde julio de 2016.

La resolución estima en parte su reclamación y declara que el «fraude» cometido en la prolongación de la relación laboral temporal obliga a otorgar al empleado una condición considerada intermedia entre el interino y el fijo de plantilla que, al menos de momento, lleva aparejado el derecho del empleado a permanecer en su plaza. Tiene este pleito además el interés de ser el primero que se resuelve de una serie de cuarenta interpuestos por bomberos que se encuentran en situaciones similares y han impugnado el abuso de la temporalidad al que, según su criterio, les somete el Principado.

El caso ya sentenciado tiene un fallo en parte favorable a las pretensiones del demandante, pero aún podría tener un mayor recorrido judicial futuro. Queda por resolver la pregunta, sometida a amplia controversia previa, de si ahora sería lícito que la Administración excluyese al bombero sacando su puesto a concurso, un extremo que la representación legal del demandante pone en duda y que en todo caso expondría la cuestión al riesgo cierto de un nuevo procedimiento judicial.

El catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra, letrado defensor de los cuarenta trabajadores del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) que han acudido a los tribunales, invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su consideración de que «la figura del indefinido no fijo no está sujeta a condicionalidad», interpretando que no cabría supeditar el reconocimiento de esta condición a la convocatoria de un proceso futuro de adjudicación de la plaza en cuestión. Condicionar en esos términos la conversión de los interinos en indefinidos no fijos para dar salida al entuerto de los abusos de temporalidad equivaldría, persevera el jurista, a «dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio de una de las partes», lo que supone un ejemplo nítido de «causa de nulidad».

Rebrota así, en todo caso, la discusión irresuelta sobre el encaje legal de esta figura de contratación que es exclusiva del entramado administrativo español, que «no cabe en el derecho de la Unión» y arroja muchas dudas de interpretación, la primera si en la práctica debe asimilarse a más a la relación temporal o a la definitiva... Al valorar las repercusiones futuras de esta sentencia y de las que puedan venir a su estela cabría considerar asimismo las implicaciones que debe tener el reconocimiento judicial, ya reiterado, de que el encadenamiento de contratos temporales como el ahora sentenciado tiene la consideración de «fraudulenta». Porque a mayores, apostilla Bocanegra, sucede además que según el Estatuto de los Trabajadores «los contratos celebrados en fraude de ley se convierten en indefinidos...».

La conclusión no es más que otra constatación del enredo mayúsculo en el que vive el Principado por la reiteración del abuso de la contratación temporal, decretado ya en una notable abundancia de sentencias judiciales que han tratado de poner coto a estas situaciones. En el caso recién resuelto en Mieres, la sentencia da por probado que sólo en dos de sus nueve contratos temporales encadenados el trabajador fue informado de la «causa concreta de la sustitución» que estaba efectuando, precepto éste de obligado cumplimiento que no fue observado.

Según la sentencia, «se tendría que haber acreditado que la causa de la sustitución realmente se debía a una situación laboral en que el sustituido genera el derecho que se reproduce en la fórmula contractual». Incluso sospecha que bajo la fórmula genérica de cubrir «permisos» que en su descargo invoca la Administración al justificar la sucesión de contratos se incluyen las vacaciones, una circunstancia en la que el recurso al contrato de interinidad es expresamente «ilícito».