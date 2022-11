Casi un centenar de productores exhibirán y comercializarán sus productos del 24 al 27 de noviembre en la XXVIII edición de la Feria de Productos de León que se desarrollará en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa.

Dulces, mieles, quesos, vinos, embutidos, conservas, aguardientes y licores, carnes, cervezas, encurtidos y frutos secos, legumbres, morcillas y castañas, todos amparados por el sello Productos de León, se podrán encontrar en esta feria que, en esta edición, se ha retrasado a noviembre –suele celebrarse durante el puente del 12 de octubre– y reunirá a 96 empresas. Una cifra que muestra el fuerte compromiso del sector con esta cita agroalimentaria, así como de la excelente respuesta del público que, año tras año, acude a visitarla y a comprar los productos que se obtienen y transforman en el medio rural leonés. También habrá un stand de León Rural Asociación de los Grupos de Acción Local (GAL).

De forma paralela a la feria, durante las cuatro jornadas se desarrollarán un total nueve concursos, siete actos de cocina en vivo, dos mesas redondas, una decena de presentaciones y degustaciones de productos, cuatro maridajes, cuatro talleres-obrador de quesos para el público infantil y un taller, también dirigido a los más pequeños, bajo el título "León en tu pastel".

Además, coincidiendo con la XXVIII Feria de los Productos de León, la Diputación de León pone en marcha una campaña para promocionar la tienda virtual www.productosleoneses.com que suprime los gastos de envío en los pedidos. Una campaña se prolongará hasta final de año. La inauguración de la feria tendrá lugar el jueves 24 de noviembre a las 17.00 horas y el horario de apertura durante todas las jornadas será de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas –el día 24 tendrá sólo horario vespertino–.

La marca Productos de León nació en el año 1994 de la mano de la Diputación de León con el objetivo de promocionar los productos agroalimentarios de calidad de la provincia de León en España y el exterior y de potenciar el medio rural y los sectores agrícola y ganadero. La oferta gastronómica englobada bajo el paraguas de Productos de León se centra en productos artesanos de calidad, entre los que se encuentran todos de los relacionados con los tradicionales embutidos de León o los vinos, a los que en años sucesivos se han ido sumando quesos, miel, productos hortofrutícolas o dulces. Actualmente, son más de 3.000 las referencias de productos agroalimentarios leoneses las que lucen este sello de calidad.

Las Montañas de León, en la élite del patrimonio agrícola mundial

Trece de las marcas de calidad que estarán presentes en la feria pertenecen a las Montañas de León, un territorio que acaba de entrar en la élite mundial tras ser recientemente reconocido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como figura SIPAM (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial). Se trata de la primera distinción de este tipo que recibe Castilla y León, una de las cinco con las que cuenta España y la más extensa en superficie de toda Europa. Y es que la provincia de León cuenta con la mayor cantidad de etiquetas y marcas de calidad agroalimentaria de todo el país, con una excelencia en sus productos inigualable. Estas 13 marcas de calidad presentes en la feria son: D.O. Bierzo, I.G.P. Botillo del Bierzo, I.G.P. Alubias de La Bañeza-León, I.G.P. Mantecadas de Astorga, I.G.P. Pimiento Asado del Bierzo, I.G.P. Queso de Valdeón, I.G.P. Cecina de León, D.O. Manzana Reineta del Bierzo, M.G. Pera Conferencia del Bierzo, M.G. Castaña del Bierzo, M.G. Cereza del Bierzo, M.G. Cecina de Chivo y M.C. Chorizo de León. A estos trece distintivos de calidad se suman tres más: DO León, IGP Lenteja Tierra de Campos e IGP Pimiento Fresno Benavente. Un total de 16 a las que la provincia confía en incorporar próximamente la miel.