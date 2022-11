“Las cifras de este año son demoledoras, 989 fallecidos, 20 de ellos en Asturias, un dato ya mayor que en 2019, antes de la pandemia. Hay una creciente falta de respeto y responsabilidad en la carretera. Estamos detectando un aumento de accidentes por el uso de medios tecnológicos, pero también un repunte de los accidentes con alcoholemia, especialmente jóvenes, algo preocupante teniendo en cuenta las fechas que vienen”, ha indicado a la una de esta tarde Gemma Rodríguez, delegada en Asturias de la Fundación Avata, durante la celebración en la plaza de la Escandalera de Oviedo de un acto con motivo del día internacional de las víctimas de tráfico. Como viene siendo habitual, en el acto han participado varias decenas de motoristas pertenecientes entre otras a asociaciones como Amma o Asturguardianes, que han realizado previamente un recorrido por las calles de Oviedo, desde Colloto, siendo escoltados por la Policía Local.

Gemma Rodríguez ha reclamado más apoyo para las víctimas de accidentes de tráfico, que “tienen que buscarse la vida”, sin que la administración les proporcione la atención terapéutica y las ayudas económicas que precisan. Además llamó la atención sobre un aspecto que causa un gran perjuicio a los motoristas. Y es que sistemáticamente, Tráfico achaca las causas de los accidentes a que los motoristas no adecúan la marcha a las circunstancias de la vía. “Puede ocurrir en alguna ocasión, pero no se tienen en cuenta otros aspectos. Las vías están muy mal, no se invierte en ellas y ese mal estado provoca accidentes”, ha a indicado Rodríguez.

Como todos los años, Avata presenta el testimonio de varias víctimas de tráfico, en este caso, accidentados que independientemente de las lesiones físicas que sufrieron, arrostran grandes secuelas psicológicas que han determinado su vida. Abrió el fuego el jubilado de 71 años Santiago Fernández González, vecino de Illas, arrollado el año pasado por una furgoneta en la rotonda del PEPA de Avilés. “Rompí el radio y la clavícula y estuve escayolado tres meses. Me cambió la vida, me gustaba mucho andar en bici, salía en invierno, pero ahora ya no salgo como antes, no estoy físicamente como estaba, estoy además más triste”, dijo. Santiago pidió a los conductores que tengan más cuidado con los ciclistas: “Vamos muy indefensos, los perjudicados somos siempre nosotros”.

El otro caso fue el de Noelia Buelga, de 47 años, lavianesa que lleva dos décadas viviendo en Turón. Trabajaba de teleoperadora de Orange en el polígono del Espíritu Santo. Este viernes hizo tres años que fue atropellada por un compañero de trabajo, que iba con los cristales empañados y manipulando el móvil. “Estuve 16 días en coma, pensaban que iba a quedar en estafo vegetativo, el coche me lanzó a 100 metros y me destrozó el pómulo, tuvieron que ponerme una placa. Lo peor es que sufro una disfunción axonal frontal, que me afecta al control de las emociones. Me cambió la vida en todos los aspectos. Pasaba por fases de muchísima agresividad, otras veces me evadía con el alcohol. Ahora estoy recibiendo terapia neuropsicológica en el centro Reintegra de La Corredoria”, explicó. Buelga no puede conducir, al tener el sexto nervio óptico dañado. “Aquello me arruinó la vida. Descubres la fragilidad de la vida, que puede cambiar en segundos”, dice esta mujer, casada y madre de una hija de 15 años. Y pidió a a los conductores que sean conscientes de esa fragilidad de los peatones.