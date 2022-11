Los ayuntamientos asturianos prescinden de la cita previa: es opcional o para casos concretos

Pasan por ser la administración más cercana al ciudadano y en Asturias parece que lo cumplen. Los ayuntamientos asturianos no mantienen en su mayoría la cita previa que se aplicó durante el confinamiento por el covid para atender a sus vecinos; o, si lo hacen, es solo en algunos servicios. A los consistorios pueden ir los ciudadanos a realizar cualquier gestión en horario de atención al público de forma presencial, algo que se agradece cuando en otras administraciones se exige cita previa, lo que provoca numerosas quejas por su ineficacia de las que ha dado cuenta LA NUEVA ESPAÑA.

En Oviedo y Gijón las puertas del Consistorio están abiertas sin aviso previo para los vecinos. En la ciudad gijonesa entre los edificios a los que aún hay que acceder con cita están las dependencias de la Agencia Tributaria. Un gijonés que tuvo que acudir para hacer una gestión relacionada con su declaración del IRPF explica que lo citaron para dos días después de la fecha en la que lo solicitó a través del número de teléfono que se localiza en la página web y que también facilitan los guardias de seguridad que se encargan de comprobar, con un listado, que quienes acuden cuentan con hora. No todos los trámites la requieren, ya que para presentar documentación en el registro no hace falta solicitar cita previa, aunque sí esperar a las puertas hasta que sale del edificio el anterior contribuyente.

El Ayuntamiento de Langreo tan solo tiene habilitada la cita previa para el padrón municipal, que se puede pedir tanto a través de la web como por teléfono. Esto se debe, según explican, a que "exige bastante preparación y de este modo se garantiza el servicio a los ciudadanos sin esperas". Para el resto de servicios, se puede acudir directamente al Consistorio, donde sacan el turno a través de una máquina. En ambos casos, explican, "no se han detectado problemas" aunque admiten que sí pueden formarse colas en momentos determinados, cuando se inicia un plan de empleo o se abre convocatoria de ayudas. En el caso de Mieres no hay cita previa, sino que los ciudadanos acuden directamente al Ayuntamiento y cogen su turno a través de una máquina según el servicio al que acudan. Al igual que en Langreo, en el Consistorio señalan que "no hay problemas, todos los usuarios son atendidos el mismo día, aunque sí se pueden formar colas a veces".

La atención con cita previa es opcional desde que finalizaron las restricciones en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, ahora Oficina de Asistencia en Materia de Registro. Los avilesinos pueden acudir sin cita y es la opción mayoritaria, según refleja el balance de usuarios en lo que va de año. El servicio atendió a 12.416 personas sin reserva frente a las 3.181 que optaron por la cita previa.

Se atiende con cita previa siempre en los Servicios Sociales, salvo urgencias y reuniones programadas. Las personas que requieren atención contactan con su Unidad de Trabajo Social a través del teléfono, principalmente, para pedir cita. Es el personal auxiliar quien gestiona las peticiones.

Todos los servicios de asesoramiento a empresas y emprendedores (los que ofrece Avilés Empresas) son con cita previa. "Es una atención especializada. Se aclaran las primeras dudas telefónicamente o por correo electrónico en el momento, para que las personas acudan con la documentación necesaria sin perder tiempo", explican fuentes municipales. Posteriormente, se adecúa el servicio de asesoramiento a la disponibilidad horaria del cliente. Las citas se dan siempre en el momento y, habitualmente, para las 24 horas siguientes. Durante el primer semestre de 2022 se atendieron 2.290 consultas.

También el Ayuntamiento de Corvera puso en marcha el servicio de cita previa de manera telemática a través de la web municipal y telefónica en mayo de 2020 durante el estado de alarma, para facilitar a la ciudadanía las gestiones y trámites con la administración local. En octubre de 2021 se suspendió la obligatoriedad de solicitar cita previa, aunque el Ayuntamiento de Corvera mantiene activo el servicio y recomienda a la ciudadanía seguir utilizándolo para optimizar la atención al público, tanto en la Casa Consistorial como en el resto de sus sedes administrativas. No constan incidencias reseñables en relación ni a la cita previa ni a la atención presencial en Corvera, sostienen fuentes municipales.