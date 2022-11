Las primarias no suavizan la fractura en Podemos: la dirección vería "un milagro" una lista conjunta con IU y la candidata la ve "factible"

Estaban en el mismo sitio y más o menos a la misma hora, pero en posiciones muy distantes. En la Junta, el portavoz de Podemos en la Junta, Rafael Palacios, y la secretaria de Organización, Alba González, hablaban de una negociación presupuestaria en la que no participará su candidata a las autonómicas de mayo mientras ella se reunía allí mismo con el grupo parlamentario… de Izquierda Unida. Tomé y su número dos, Xune Elipe, festejaron el encuentro “agradable” y “cordial” que mantuvieron este lunes con la portavoz de la coalición, Ángela Vallina y que prologó la puesta en escena, una más, de la distancia que les sigue separando de la dirección autonómica de Podemos Asturias y la dificultad para encontrar un punto de coincidencia. A cada cuestión una discrepancia, si Alba González califica de “milagro” la posibilidad de “ir conjuntamente con IU” a las elecciones, Tomé contesta que cree “muy poco en los milagros” y “por supuesto que veo factible” el entendimiento después de lo a gusto que han estado esta mañana…

González acusa a la candidata electa de “hacer campaña por su cuenta” desde que ganó las primarias y “nos reunimos con ella para sentar la base del trabajo que debe llevar a las elecciones de 2023”, pero Tomé lamenta que el aparato orgánico no dé visibilidad a los actos y encuentros que organiza, y que después de esa primera y de momento última reunión “vamos comunicando (a la dirección) dónde vamos a ir y los encuentros que mantenemos, pero el partido no los está cubriendo. No sé si por falta de coordinación”, remata, pero sí detecta una “falta de voluntad en la parte orgánica de cubrir cada uno de los movimientos que hacemos no por interés personal, sino para participar en cuestiones que son positivas para la imagen de Podemos”.

En ese ambiente viciado por una evidente falta de entendimiento, queda claro que las primarias no han engrasado la relación entre la dirección y sus críticos. Del proceso electivo ha salido una candidatura que encabeza Tomé, que monopolizan hasta el cuarto puesto miembros de su equipo y que estatutariamente sólo podría ser alterada (de la segunda plaza hacia abajo) si el partido suscribe alianzas con otras organizaciones de su espectro ideológico o se aprueba la inclusión de algún candidato independiente. “Vamos a trabajar por una alianza de las fuerzas de la izquierda”, asume Alba González con la constancia de que “si eso sucede, habrá que pactar una lista mas amplia”. Es aquí donde afirma que el hecho de que la militancia haya elegido a los candidatos y su orden no obsta para que “si logramos el milgaro de ir conjuntamente con IU, se alteraría la papeleta”. “Nuestra intención es hablar con el mayor número de fuerzas políticas y sindicales”, confirma Rafael Palacios. “Mantenemos esos contactos desde que ocupamos la dirección, desde hace once meses”.