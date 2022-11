La Fiscalía recibe hasta 17 peticiones de revisión de sentencias por delitos sexuales, y en seis casos se opone a la rebaja

Hasta la mañana de este lunes llegaron a las fiscalías de Asturias un total de 17 peticiones de revisión de sentencias por delitos sexuales. De ellas 11 entraron en Oviedo, cuatro en Avilés y dos en Langreo. En Gijón no ha entrado ninguna, según ha indicado esta mañana la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, poco antes de entrar en entrar a la Comisión mixta de la Fiscalía celebrada en la Consejeria de Presidencia.

De las peticiones de revisión que entraron en Oviedo ya se informó en cinco de ellas y en todas las Fiscalía indicó que no procede la revisión de la sentencia. De las cuatro que entraron en Avilés ya se informó respecto una y la fiscal informó que no procede la revisión de la sentencia. De las que entraron en Langreo de momento no se ha emitido informe.

La mayor parte de estas revisiones ha sido instadas por la propia Audiencia Provincial. Hay otros casos, instados por las defensas, como el de un septuagenario condenado por violar a una niña de 12 años en Cudillero, o el del gijonés Francisco Arce Montes, por intentar violar a una joven en Llanes armado con un cuchillo.

Se prevé goteo constantes de peticiones de revisión, tanto de oficio como instadas por los perjudicados.