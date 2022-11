Los docentes inician las movilizaciones por la implantación de la LOMLOE: "No se puede educar como en Finlandia con los recursos de 2001"

Destacando por lo inusual la unanimidad que ha alcanzado “el cien por cien de la representación legal del profesorado”, los cuatro sindicatos con asiento en la Mesa Sectorial de Educación iniciarán este jueves la movilización que materializa el “hartazgo”, “el estrés, la ansiedad y el cabreo” de las plantillas docentes con la “falta de flexibilidad” y apoyo al profesorado desde la Consejería de Educación del Principado en la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE. ANPE, UGT, CC OO y SUATEA han convocado movilizaciones en los recreos este jueves como preludio de la cacerolada ya convocada ante la sede de la Consejería el próximo lunes.

Denuncian que les faltan “medios, recursos, guías y modelos” para aplicar la norma, que su carga burocrática se ha disparado y que la dejadez de la Administración ya les está obligando a plantear las evaluaciones “cada uno como buenamente puede”. “Estamos convencidos de que la ley se está implantando de una manera inadecuada”, resume Cristóbal Puente, de UGT. “Trae consigo un cambo radical en la manera de enseñar y eso determina que no sirven los viejos usos y plantillas”. Más allá del problema ya reseñado respecto a los plazos o los criterios de evaluación, subraya, “es radicalmente imposible llevar a la práctica una ley como ésta con unos recursos que derivan de unos acuerdos de plantillas de 2001. Tal y como está planteada, la implantación es imposible, porque no existen las horas de coordinación necesarias para llevar a cabo los proyectos necesarios ni una formación adecuada que permita implantar esta metodología”. Por eso, por la magnitud del cambio, si los convocantes de las movilizaciones deben ordenar sus exigencias empiezan por la de que “hay que olvidarse de los plazos”. La implantación “llevará su tiempo”, enlaza Puente, y está hablando de "un año, dos, tres…” “Nosotros entendemos el hartazgo del profesorado como un acto de responsabilidad, los docentes son los que transmiten a la Administración que así no se puede hacer”, remata.

La nueva ley ha sacado a flote los efectos de los viejos problemas y movilizaciones antiguas por “la reducción de las ratios y el aumento de las plantillas”. “La coordinación es fundamental” en un cambio como éste” y para ello “los profesores necesitan un tiempo que no tienen”, apunta Laura Conde, de SUATEA. “No podemos educar como en Finlandia con los recursos de 2001, y los políticos lo tienen que entender”, la acompaña Cristóbal Puente. “Los finlandeses no educan con 25 o 30 alumnos por clase, y esta educación más personalizada o individualizada es progresiva. Entendemos que es el camino adecuado, pero para ello hay que aportar los recursos adecuados. Sin reducir las ratios y la carga burocrática y lectiva va a ser imposible aplicar la ley”.

Puente contrapone la “improvisación” asturiana con la actitud de otras comunidades autónomas que han ayudado de una manera real. Han presentado modelos, situaciones de aprendizaje, guías…. Aquí se ha dicho un día una cosa y luego otra”.