"Es muy simple decir que un hombre maltrata por machismo; hay mucho más"

Trabajan con el verdugo para ayudar a la víctima, se vuelcan en tratar al maltratador para evitar que este vuelva a reincidir. Son los profesionales del programa Contexto, surgido en Valencia en 2006 y dedicado a la investigación, formación e intervención con agresores condenados por violencia de género (con una pena de prisión menor a dos años de cárcel y sin antecedentes penales) a los que la ley de Protección integral a las víctimas remite a programas comunitarios. Al frente del equipo –formado casi en su totalidad por mujeres– está la Catedrática de Psicología Social de la Universidad de Valencia Marisol Lila. Ante ella han desfilado más de 1.300 maltratadores en los últimos 15 años.

–¿La mejor forma de combatir al enemigo es conociéndolo?

–Efectivamente, lo que hacemos trata de eso: conocer mejor el fenómeno de la violencia en la pareja, a los agresores, para poder prevenir y diseñar estrategias de intervención basadas en evidencias científicas. Buscamos generar prácticas fundamentadas y que sean efectivas.

–¿Cómo se trabaja con un maltratador?

–Tenemos un plan de motivación individual. Nos encontramos que, normalmente, cuando llega lo hace muy resistente al cambio, niega que tenga que cambiar nada de su comportamiento, niega que realmente haya hecho nada. La gran mayoría, sobre el 80%, vienen condenados por violencia de genero, algunos con condena de prisión, en la que no entran por no tener antecedentes y por ser menos de dos años. El juez le suspende la entrada a cambio de participar.

–¿No es voluntario?

–No. El 80% acude obligado por mandato judicial. El resto, sí. Pero bueno, son voluntarios entre comillas. Es cierto que hay algunos que te escriben y piden ayuda para participar en el programa. Pero la mayoría lo hacen porque se lo pide su propia pareja, o su familia, o derivados de los servicios sociales o la propia policía, que les aconseja hacer algo. En realidad vienen un poco forzados por la presión social.

–¿Hay un prototipo de maltratador?

–No hay perfil único. Tenemos hombres de 18 a más de 80 años, la media de edad es de cuarenta y pocos. En nacionalidades, son de un montón; más de 30% son emigrantes. El nivel de estudios suele ser bajo, aunque hay un 9% de hombres universitarios, un 12% sin ningún tipo y más de la mitad tienen estudios primarios. El nivel socioeconómico promedio es bajo.

–¿Por qué un hombre acaba maltratando a su pareja?

–Lo políticamente correcto sería decir que el hombre maltrata a su víctima por el hecho de ser mujer y porque ella está sometida. Pero no. Nosotros partimos del modelo ecológico, que plantea que no hay un único factor que por sí mismo sea causante del maltrato y que es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud para interpretar la violencia en la pareja. Hay que tener en cuenta factores que potencian la violencia, que tienen que ver a nivel individual con la predisposición genética, con una historia de abusos o malos tratos en el entorno familiar. Alguien se convierte en maltratador al entrar en juego las distintas variables. Lo que más lo explica es haber sido un niño abusado o el haber vivido la violencia en el hogar, además del consumo de sustancias. Si a esto le unes estrés, bajo nivel cultural, pobreza, una relación conflictiva de pareja, ausencia de empatía y un entorno difícil, ahí tenemos la explicación. Pero no hay un solo factor ni uno es determinante. Por ejemplo, no todos los que beben son maltratadores. O si tu entorno no tolera la violencia, tú de alguna forma no serás violento. Luego, están los macrofactores: la sociedad en la que te mueves, las leyes que hay, la imagen que dan los medios de comunicación... Sería muy simple decir que la causa es el machismo.

–Pero esa es la idea más extendida actualmente: el machismo mata.

–No es así. Porque sería como decir que si acabamos con el machismo se reduciría la violencia. Y está confirmado que no. Ahí tenemos a los países del norte de Europa, son los más igualitarios del mundo, y sin embargo sus índices de maltrato son brutales, más altos que los del mediterráneo.

–Lleva muchos años trabajando con maltratadores. ¿Qué es lo que más le sorprende de su actitud?

–Madre mía... Para mi fue toda una sorpresa descubrir otro mundo, radicalmente al nuestro, en el que hay violencia y en el que se interpreta la realidad de forma muy diferente. Me llama mucho la atención cómo el ser humano es capaz de autojustificarse y de transformar la realidad a lo que mejor se le acopla. Muchos no ven violencia en amenazar de muerte, ni el insulto o el sometimiento económico. Me sorprende la capacidad del ser humano de autojustificarse.

–¿Es posible rehabilitar a un maltratador?

–Sí. Nuestras tasas de reincidencia están en torno al 5 al 7%.

–Eso es muy bajo.

–Sí, cierto. Ojo, trabajamos con los perfiles menos graves y están aquí todo un año.

–¿Podría resumir la evolución del agresor en ese tiempo?

–Vemos el proceso de cambio, cómo van reflexionando sobre su relación de pareja, cómo sería tener una relación sana... La evolución es un proceso bonito y sorprende que al final de la intervención haya agresores que acaben llorando, sienten un vacío después de todo un año. Conseguimos un clima de confianza muy importante y esos hombres hacen cosas que no han hecho en su vida, como contar sus emociones y analizar sus problemas.

–Su equipo son mujeres mayoritariamente. ¿Eso les genera problemas?

–Suele haber al principio cierta resistencia, pero luego es súper efectivo que vean que llevamos el mando.

–A ustedes se les puede ver como el enemigo que se alía con el agresor para ayudarle, o como los valientes que se enfrentan a él.

–Tal cual lo describes es como nos ven. Antes más como el enemigo, pero se va notando el cambio. Yo he tenido que oír, de la gente que trabaja con las víctimas, que nosotros estábamos "en el otro lado". Pero es que las profesionales que trabajamos con agresores no somos el enemigo. Trabajar con ellos es invertir en el bienestar de las víctimas actuales y futuras, y de los hijos. Estamos hablando de cambiar a alguien para que no vuelva a ejercer violencia con la mujer, porque la realidad es que muchos mantienen el contacto. Pese a tener órdenes de alejamiento, se ven por los hijos o porque acaban volviendo juntos. No admitirlo es inútil. Es como tener una fuente de agua contaminada y tratar solo de curar a las personas que la han bebido sin intentar frenar la contaminación. En este caso ocuparse solo de la víctima es como aceptar la violencia y no actuar. Nuestro programa no tiene problemas ahora de financiación, pero hubo momentos que sí, que la propia administración nos decía: a vosotros. ni agua.

–¿Cree que tiene efectos positivos todo lo que se hace en España contra la violencia de género?

–Las cifras se mantienen estables en España. No suben, pero tampoco bajan. Y por eso hay que seguir pelando para evitar que haya casos de violencia. Tanto al final, que es cuando intervenimos nosotros, pero también desde el principio, educando a la gente.