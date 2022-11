Miles de asturianos atrapados por la burocracia: las ayudas de la PAC y al alquiler, atascadas

La misma administración que resulta inflexible ante los ciudadanos para el cumplimiento de los plazos, se convierte en un paradigma de ineficacia cuando encalla en la burocracia, el atasco del papeleo, la demora en tomar decisiones o la falta de previsión. Dos ejemplos de esa ineficacia quedaron ayer patentes con sendas denuncias de ámbitos muy distintos: la primera, vinculada a las ayudas de la Política Agraria Común, que esperan recibir estos días miles de ganaderos; la segunda a las ayudas al alquiler que concede la administración y que en numerosas familias resultan una aportación fundamental para poder llegar a final de mes.

El sindicato COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) lanzó ayer el aviso de que cientos de ganaderos habían recibido un mensaje en sus teléfonos móviles en el que se les advertía de que no recibirían las ayudas comunitarias por ser deudores con Hacienda del Principado de Asturias. El mensaje llegó a los terminales telefónicos cuando ya la administración debía haber abonado las ayudas "hace una semana". "El SMS advertía de que tenían una deuda pendiente y tenían que liquidarla para obtener el certificado de estar al corriente de pago, y finalmente llevarlo a la oficina comarcal correspondiente para obtener el pago de la PAC", explicó ayer Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG.

"No nos parece la manera adecuada, primero porque recibes un mensaje que no sabes con claridad quién te lo manda y que tampoco conoces muy bien a qué deuda se refiere: puede ser una guía que solicitaste y que no puedes abonar hasta que te la autorizan", detalla. El sindicato comprobó que en buena parte de los que recibieron los mensajes las supuestas deudas pendientes son "unas tasas de servicios veterinarios que en la mayoría de los casos no superan los seis euros de deuda".

Para COAG la situación resulta "cuando menos indignante". El sindicato señala que "muchas veces no se notifican las tasas a los interesados, por lo que no son conscientes de que existe esa deuda; además, el Principado eximió del pago de las tasas a los ganaderos hasta el 31 de diciembre y, en tercer lugar, porque, aunque existiese esa deuda, no parece de recibo que se notifique su existencia justo cuando se va a proceder al pago de la PAC, porque supone un retraso para el cobro del perceptor de las ayudas".

A perro flaco todo son pulgas, piensan los ganaderos, que ya sufren el aumento de precios del combustible y los piensos. "Estamos esperando las ayudas como agua de mayo, porque es la forma de ir pagando lo que vas debiendo; y recibir un mensaje así te deja fuera de bolos".

COAG contactó ayer con la directora general de Ganadería del Principado, Rocío Huerta Miguel, quien les aseguró que el mensaje sobre la deuda no afectaría al adelanto del 70 por ciento de las ayudas que debe efectuarse esta semana, sino que se refería a las ayudas agroambientales, que se abonan el mes que viene. "La alarma es muy grande, y habrá que ver si eso es así", recalcó Trabado.

El segundo ejemplo de atasco lo puso sobre el tapete el diputado y coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico. En el transcurso de la comisión de Derechos Sociales, Zapico reprochó a la consejera, Melania Álvarez, que "a día de hoy, miles de personas aguarden por las ayudas al alquiler solicitadas en 2021". Zapico utilizó este dato para denunciar la "falta de compromiso de la administración asturiana para garantizar agilidad en la tramitación" de las ayudas referidas al ámbito social.

Según IU, hay 500 beneficiarios que aún no han cobrado el primer plazo de las ayudas, mientras que 3.500 esperan por las ayudas del segundo plazo. "La burocracia que importa a IU es la de la administración social, que afecta a los más vulnerables, que parece no es uno de los objetivos prioritarios de la acción de este Gobierno, lamentablemente. En cambio, si quien levanta la voz ante un problema burocrático son determinados intereses empresariales, generalmente ligados a las Cámaras de Comercio, ahí sí que el Gobierno salta como un resorte para desregularizar".

La consejera Melania Álvarez respondió que la Dirección General de Vivienda sigue trabajando "a destajo" para abonar las ayudas, y ha pedido a los beneficiarios que respondan rápido a los requerimientos de documentación que les puedan llegar de la Consejería para no retrasar los pagos.