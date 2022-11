María Jesús Menéndez Dorado, directora del Centro de Empresas de CaixaBank en Oviedo, participa hoy en el foro #eWoman, organizado por LA NUEVA ESPAÑA y Prensa Ibérica e impulsado por CaixaBank. –¿Qué cualidades debe tener hoy una líder en la empresa?

–En el liderazgo hay una serie de cualidades más subjetivas y más ligadas a la gestión de personas, que para mí son esenciales: la capacidad de saber escuchar a la gente de tu equipo; hacerles partícipes en las decisiones; que se sientan y sean parte implicada; darles confianza y autonomía; y sobre todo, ayudarles a crecer respetando los procesos personales. Por otro lado, debe haber también cualidades ligadas a la actividad, una clara orientación de negocio y resultados, ser consciente de que cada día debes aportar a la cuenta de resultados, junto con una capacidad analítica, de visión amplia y estratégica a medio y largo plazo. Todo ello unido a una capacidad organizativa. Tener claras las primeras, las más subjetivas, será lo que nos ayudará a desarrollar ese liderazgo y que estas segundas den fruto y hagan crecer a la empresa.

–¿Cuáles son las claves para gestionar el talento en la empresa, desde el punto de vista femenino?

–La gestión o captación del talento, bien femenino o masculino, está muy ligado también al liderazgo. Tiene que estar basado y apoyado en el equipo, trabajado siempre desde la cultura del esfuerzo y la aspiración de que las cosas salgan lo mejor posible. La cultura de CaixaBank tiende a la excelencia. Esto te lleva a trabajar cuidando todos los detalles con el objetivo de que las cosas salgan bien. Pero para que sea posible es fundamental estar apoyado por un buen equipo. A mi entender, un buen liderazgo es ser capaz de unificar tu equipo y que todos se sientan parte de ese mismo proyecto que lideras.

–Cada vez se habla más de igualdad real. ¿Se está produciendo en sectores como el de la banca?

–Históricamente la banca ha sido un entorno masculino, pero afortunadamente en la actualidad esto ha cambiado completamente, al menos, en CaixaBank. Lejos de sentir alguna discriminación, me considero una afortunada, ya que soy parte de una entidad que apuesta por la diversidad, fomenta la igualdad y la meritocracia. De hecho, y pese a que no me gusta mucho hablar de porcentajes, actualmente en CaixaBank un 41,6% de mujeres estamos en posiciones directivas y en el Consejo de Administración las mujeres ya alcanzan el 40%, uno de los porcentajes más altos del sector. En el caso de Asturias, la cifra aún es más significativa, más del 60% del equipo de dirección en la comunidad está compuesto por mujeres. En CaixaBank contamos con el programa de diversidad "Wengage", un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, funcional, generacional, LGTBI y cultural.

–¿Qué falta para conseguir la paridad en el ámbito directivo?

–Ante todo, la convicción por nuestra parte de que podemos tener el mismo papel, y sobre todo en los puestos de altos cargos directivos, que quizá todavía es la asignatura pendiente. Cuando miramos a los consejos de dirección de las grandes empresas todavía hay camino por recorrer. Probablemente también sea necesario dejarnos de sentir las superwoman que debemos ser excelentes en todo (súper madres, compañeras, cuidadoras…). Personalmente, creo que la paridad llegará el día que sea natural y que no tengamos que contar ni estar pendientes de porcentajes. Tiene que imponerse la meritocracia. Es decir, que el profesional bueno y con valía sea el que ascienda a un cargo, no porque sea hombre o mujer.

–¿Está acelerándose esta transformación en el campo profesional?

–Cada día, las mujeres estamos ocupando –ojalá ocurriera más rápido–puestos directivos de primer nivel, que son ya referentes para muchas niñas y que nos representan a todas. Si nos fijamos en las nuevas profesionales, comprobamos que han ganado en seguridad, confianza y formación. Es un proceso muy importante. Falta mucho para alcanzar la igualdad completa, sí, pero se dan pasos cada día. Es fundamental no retroceder en el camino recorrido.

–¿Por dónde cree que pasa el futuro en lo que a igualdad se refiere?

–Creo que no hay una única respuesta. Pienso que pasa por ir desmontando cada día los sesgos de género, que a veces se sufren- y que pueden parecer triviales, pero que son importantes para las mujeres. Esto es un trabajo en el que tenemos que avanzar día a día. Y para ello es fundamental la educación desde pequeños. Esas nuevas generaciones deben tener referentes femeninos, no solo masculinos. A la verdadera igualdad sólo se llega libres de prejuicios. Es cierto que cada vez hay menos, pero también queda mucho camino por delante.

–¿Un consejo a las jóvenes profesionales que quieren triunfar?

–Lo principal es que crean en ellas mismas y no se pongan ningún límite. Y aunque en las nuevas generaciones esto está muy interiorizado, en nuestro día a día, incluyendo nuestra vida personal, es fundamental fomentar la diversidad. Otro elemento importante es que las jóvenes se empapen de los casos de éxito femenino, que son muchos. Con persistencia, se puede llegar a la meta. Algo que me parece clave, es disfrutar de todo el camino recorrido. Que el objetivo no les distorsione el presente y que vivan al máximo cada minuto de la vida. A largo plazo ese es el verdadero éxito.

Seis testimonios, hoy, para seguir la senda inspiradora del eWoman Asturias

Bajo el título de "Liderazgo, talento y transformación", seis mujeres líderes en sus respectivos ámbitos le darán hoy el relevo, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, a otras mujeres inspiradoras en la sexta edición de #eWoman Asturias. Se trata de un foro anual, impulsado por Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA, que pretende servir de motivación ofreciendo el testimonio de profesionales que brillan en sus diferentes disciplinas profesionales. La sesión, que se desarrollará hoy entre las 18.00 y las 19.30 horas, tiene entrada libre hasta completar aforo y está impulsada por CaixaBank, con el patrocinio de FADE, Fuensanta, el Instituto Asturiano de la Mujer, Mercadona, Asturex y el Ayuntamiento de Oviedo. La jornada la abrirá María Jesús Menéndez, directora del Centro de Empresas de Oviedo de Caixabank, y tras ella ofrecerán experiencias de liderazgo Ana Gama. Creadora digital; Natalia Suárez, emprendedora, diseñadora, ceramista y fundadora de Woodica y seguirá una mesa-coloquio en la que intervendrá Carla Álvarez, vicepresidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias; Charo Gómez, presidenta de Mujeres de Empresa; y Paula Bango, presidenta de la Mesa de Artes Escénicas de la Asociación Empresa Mujer. La jornada concluirá con una sesión de coaching a cargo del equipo de Cambyo, formado por Usoa Arregui y Alfredo Juliá, que hablarán de cómo cumplir expectativas.