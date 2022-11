Decenas de profesores se manifiestan en Asturias contra la LOMLOE: "Quieren implantar la ley a calzador"

«Menos burocracia», «Plazos razonables», «Instrucciones claras», «Formación útil», «Libertad de cátedra»... Bajo estas pancartas se manifestaron hoy decenas de profesores en toda Asturias contra la implantación «a calzador y a toda pastilla» de la LOMLOE. A pesar de la lluvia, los docentes respondieron en masa al llamamiento hecho por los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación (ANPE, UGT, CC OO y SUATEA), concentrándose a las puertas de sus colegios e institutos. El enfado es unánime: «Es imposible que nos adaptemos a una nueva forma de dar clases si nadie nos explica cómo hacerlo. La formación no llega y las órdenes van cambiando. La Consejería parece un barco a la deriva».

La campaña de movilizaciones –que continuará el próximo lunes con la celebración de una cacerolada ante la sede de la Consejería de Educación– fue secundada esta mañana por medio centenar de centros de toda Asturias. En Gijón, a las puertas del IES Jovellanos la protesta fue triple; a los docentes de este centro se unieron, por su cercanía, los del Doña Jimena y los del Fernández Vallín. María Rodríguez, profesora de Música en el Jimena, fue una de las participantes en la manifestación. «Estamos aquí por responsabilidad, porque queremos hacer bien nuestro trabajo, pero en este momento no se dan las condiciones», resumió. ¿El motivo? La rápida implantación de la reforma educativa.

«La formación no nos está llegando, no se ofrecen plazas suficientes. Y los pocos docentes que la están recibiendo nos aseguran que las instrucciones son contradictorias. Hoy un ponente dice una cosa y al día siguiente otro dice lo contrario», se queja Rodríguez, que ve «una brecha importantísima entre lo que dice la ley y lo que realmente se está haciendo en clase». «Lo intentamos, pero la realidad de las aulas es muy parecida a la del curso pasado, porque no sabemos hacia dónde vamos», añade. Es decir, que las mejoras de la LOMLOE no están llegando a los alumnos por su «caótica» aplicación en Asturias.

«Seguimos dando las clases igual que antes. No nos ha dado tiempo a saber lo que hay que hacer», confirma Silvia Gómez Cuesta, profesora de alemán en el IES Jovellanos. Ella también critica que «no se ha dado ni la información ni la formación necesaria» para que la LOMLOE eche a andar en los cursos impares. «Tenemos que entregar la semana que viene los criterios de evaluación y todavía no sabemos cómo funcionan», lamenta. Lo mismo dice Gonzalo Mutuberria, del IES Jovellanos: «No se están dando los pasos lógicos para implantar la ley. Todo se está haciendo a calzador y sin información clara». Es más, apunta, la formación en cascada que se iba a ofrecer al profesorado asturiano «va camino de convertirse en el teléfono estropeado», porque las instrucciones son contradictorias. «Tenemos a la vuelta de la esquina la primera evaluación y todavía hay cosas cogidas con pinzas», sostiene.

Los docentes reconocen que el anuncio de la consejera de Educación, Lydia Espina, de dar «flexibilidad» y aplazar la entrega de programaciones didácticas a finales de curso (antes estaba fijada para el 6 de febrero) da un «respiro», pero «no es suficiente». Empezando porque los criterios de evaluación sí hay que entregarlos el 1 de diciembre y acabando con que «lo importante no es el papel, sino el día a día». «Estamos trabajando todos los días en el aula sin saber qué hay que hacer. Estamos de acuerdo con que hay que renovar metodologías, pero nos tienen que decir cómo hacerlo», subraya María Rodríguez, que también reclama recursos económicos. «El papel lo aguanta todo, pero la realidad, sin más recursos, es dura», remata.

Javier Antonio y María Fernández, ambos profesores de Filosofía en el IES Doña Jimena, están indignados. «La implantación está siendo un caos; nos van cambiando las órdenes. Todas las leyes han tenido un período de implantación, pero esta no. Y ya no solo estoy aquí como profesor, sino también como padre. No tenemos la formación necesaria para aplicar las nuevas formas de enseñar», se queja Antonio. Su compañera Fernández suscribe punto por punto lo anterior y añade más: «Hay un artículo en la ley sobre la autonomía de los centros que permite la contratación de personal no a través de oposición como entramos todos nosotros. Creo que esto genera una injusticia. Nos dicen que ese artículo no se va a aplicar, ¿pero entonces por qué está ahí?».

Gonzalo Bengoa, de CC OO y presente en la protesta, asegura que tanto en centros de Primaria como de Secundaria la crítica hacia la LOMLOE es «unánime». «Y eso –reconoce– pocas veces sucede». «La Consejería –prosigue– debe tomar una decisión. Da la sensación de que tenemos que parar nuestra tarea diaria por hacer papeleo y que, además, se desconoce cómo hacerlo. Falta liderazgo en la formación».

Por parte de ANPE, Gumersindo Rodríguez, celebró que el seguimiento de la convocatoria de manifestación fuese «mayoritario». «La concienciación del profesorado es unánime, dado el deterioro del funcionamiento de los centros por causa de la aplicación apresurada y embarullada de la nueva ley, las nuevas metodologías y la imposición de plazos imposibles de cumplir por la ausencia de instrucciones claras y de modelos o guías de aplicación por parte de la Consejería», critica. «La preocupación de los profesores son los alumnos, la de la administración educativa cubrir el expediente, cumplir los plazos y justificar todo por escrito, a costa de enterrar en burocracia a los docentes, que han modificado ya tres veces sus diseños por culpa de las instrucciones cambiantes emanadas de Educación», sentencia.